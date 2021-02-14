На Закарпатье в районе горы Гемба 14 февраля заблудились двое туристов. Одного из них уже нашли, а на поиски другого направили вертолет.

Второго из заблудившихся удалось найти на вторые сутки поисков. Его обнаружили в районе горы Магура-Жиде. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Между тем Непогода в Карпатах: спасатели объявили значительную снеголавинную опасность

Как отмечают в ГСЧС, заблудшиеся – лыжники, которые "потерялись" во время катания.

Специалисты ГСЧС прочесывают горную местность четырьмя группами, несмотря на неблагоприятные погодные условия. На высокогорье высота снежного покрова достигает 2 метров, метель, плохая видимость и -15 мороза. В район поиска уже вылетел вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

Заметьте. Несмотря на все призывы и обращения не выходить в горы в период осложненных погодных условий, туристы все равно подвергают себя опасности и теряются.

За сутки заблудились еще 10 туристов

Как рассказывают спасатели, за сутки 13 февраля во горах потерялись 12 человек. Кроме одного лыжника, которого сейчас ищут с авиацией, всех удалось найти живыми.

В Тячевском районе во время катания на снегоходах потеряли ориентир местности и заблудились 5 человек. На их поиски отправились Усть-чернянские горные спасатели, и в 03:00 14 февраля нашли их.

Вторые поисково-спасательные работы проходили в районе горы Гимба Межгорского района. Здесь также заблудились 5 туристов из Киева. Сообщение об этом поступило к спасателям в 18:10 и уже в 19:50 их нашли.

Что известно о горе Гемба? Гемба (Гимба) – гора в украинских Карпатах, одна из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава. Расположена на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области.



Высота Гембы 1491 метр, по другим данным – 1497 метра. Вершина куполообразная, изогнутая молумесяцем.



Источник: Гемба (Гимба) – гора в украинских Карпатах, одна из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава. Расположена на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области.Высота Гембы 1491 метр, по другим данным – 1497 метра. Вершина куполообразная, изогнутая молумесяцем.Источник: Википедия

Поиски лыжника на горе Гемба продолжаются