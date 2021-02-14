За сутки на Закарпатье заблудились 12 туристов: одного до сих пор ищут и привлекли авиацию
На Закарпатье в районе горы Гемба 14 февраля заблудились двое туристов. Одного из них уже нашли, а на поиски другого направили вертолет.
Источник:ГСЧС
Второго из заблудившихся удалось найти на вторые сутки поисков. Его обнаружили в районе горы Магура-Жиде. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Между тем Непогода в Карпатах: спасатели объявили значительную снеголавинную опасность
Как отмечают в ГСЧС, заблудшиеся – лыжники, которые "потерялись" во время катания.
Специалисты ГСЧС прочесывают горную местность четырьмя группами, несмотря на неблагоприятные погодные условия. На высокогорье высота снежного покрова достигает 2 метров, метель, плохая видимость и -15 мороза. В район поиска уже вылетел вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.
За сутки заблудились еще 10 туристов
Как рассказывают спасатели, за сутки 13 февраля во горах потерялись 12 человек. Кроме одного лыжника, которого сейчас ищут с авиацией, всех удалось найти живыми.
- В Тячевском районе во время катания на снегоходах потеряли ориентир местности и заблудились 5 человек. На их поиски отправились Усть-чернянские горные спасатели, и в 03:00 14 февраля нашли их.
- Вторые поисково-спасательные работы проходили в районе горы Гимба Межгорского района. Здесь также заблудились 5 туристов из Киева. Сообщение об этом поступило к спасателям в 18:10 и уже в 19:50 их нашли.
Что известно о горе Гемба?Гемба (Гимба) – гора в украинских Карпатах, одна из самых высоких вершин горного массива Полонина Боржава. Расположена на границе Свалявского и Межгорского районов Закарпатской области.
Высота Гембы 1491 метр, по другим данным – 1497 метра. Вершина куполообразная, изогнутая молумесяцем.
Источник: Википедия
Поиски лыжника на горе Гемба продолжаются
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