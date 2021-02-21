В Карпатах еще 14 февраля заблудился турист-лыжник из Киева. Спасатели не прекращают его поиски и уже 9 день подряд спр авиацией разыскивают его.

Спасательные группы уже обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Однако поиски пока не дали успешных результатов.

Ранее Нашли следы, но это не помогло: киевлянина ищут в Карпатах

21 февраля на вертолете Н-225 Super Puma спасатели провели воздушную разведку местности. Сейчас ГСЧС-ники обследуют местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

Как спасатели ищут заблудившегося туриста – смотрите видео

Заблудившийся турист из Киева в Карпатах: что известно

На Закарпатье в районе горы Гемба 14 февраля заблудились двое туристов из Киева.

Оба приехали в горы и катались на лыжах, однако заблудились.

Одного из них нашли на вторые сутки поисков: его состояние было удовлетворительным, а здоровью ничего не угрожало.

Найденный лыжник рассказал, что с напарником шел вдвоем по лесу, пока он не перестал слышать и видеть фонарик на лбу друга.

Поиски пропавшего 40-летнего мужчины продолжаются 9 суток. На вторые сутки поисков спасатели привлекли авиацию.

В поисково-спасательной операции участвуют 47 человек, привлекли 10 единиц техники.

Ранее в ГСЧС рассказали, что пропавший турист имел с собой зажигалку. Есть надежда, что он мог разжечь огонь, чтобы согреться.

Обратите внимание! Между тем спасатели 21 февраля объявили значительную снеголавиннуюю опасность на Закарпатье и Львовщине. Причиной этого стали значительные снегопады