Катались на сноубордах и заблудились: в Карпатах пришлось спасать 5 туристов – фото
На Закарпатье в воскресенье, 31 января, спасатели пришли на помощь пятерым туристам. Четыре мужчины и одна женщина заблудились в горах Раховского района.
Источник: ГСЧС
Сообщения о путешественниках, попавших в беду, поступали к горным спасателям Раховщины в течение послеобеденной поры и вечером.
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Львовянин катался на сноуборде и заблудился в тумане
- Первый вызов поступил около 14: 25.
- 29-летний житель Львова катался на сноуборде, однако в тумане потерял ориентир и заблудился.
- Специалисты Раховской горной поисково-спасательной группы нашли его в 17: 10 в районе долины Крачуняска.
- Мужчину сопроводили в гостиницу.
Парень с девушкой поднялись на кресельном подъемнике и не вернулись
- Второй вызов поступил около 17: 25.
- После исчезновения парня и девушки, тревогу забили их друзья. Отдыхающие сообщили, что пара поднялась на кресельном подъемнике "Вершина Карпат" и не вернулась вниз.
- Телефонной связи со сноубордистами не было, поскольку девушка оставила телефон в гостинице, а у ее спутника гаджет разрядился.
- Спасатели нашли туристов в 22:05 в районе урочища Грегулец. Их доставили в поселок городского типа Ясиня, откуда они самостоятельно отправились к своему отелю.
Следующие два сообщения поступили с разницей в 10 минут
- Харьковчанин в 18: 05 позвонил спасателям и сообщил, что заблудился.
- Сотрудники ГСЧС отправились на его спасение, поддерживая связь с 28-летним мужчиной.
- Спасатели в 20: 20 установили место нахождения жителя Харькова и вывели его к подъемнику.
- Сноубордист сам вернулся к месту жительства.
Что известно о втором случае
- В районе долины Драгобрат во время катания на сноуборде заблудился 35-летний одессит.
- После исчезновения жителя Одессы тревогу забили его друзья. С туристом связь то появлялась, то исчезала.
- Спасатели нашли мужчину в 19:20 в районе долины Крачуняска.
- Сотрудники ГСЧС сопроводили мужчину к временному месту жительства.
Предупреждение о снеголавинной опасности
Из-за снегопадов и метелей в Карпатах в первые дни февраля существует опасность схода лавин.
На Ивано-Франковщине и Закарпатье установлен 3-й уровень опасности. В горах Львовской области синоптики прогнозируют умеренную снеголавинную опасность 2-го уровня.
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