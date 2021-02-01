На Закарпатье в воскресенье, 31 января, спасатели пришли на помощь пятерым туристам. Четыре мужчины и одна женщина заблудились в горах Раховского района.

Источник: ГСЧС

Сообщения о путешественниках, попавших в беду, поступали к горным спасателям Раховщины в течение послеобеденной поры и вечером.

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Львовянин катался на сноуборде и заблудился в тумане

Первый вызов поступил около 14: 25.

29-летний житель Львова катался на сноуборде, однако в тумане потерял ориентир и заблудился.

Специалисты Раховской горной поисково-спасательной группы нашли его в 17: 10 в районе долины Крачуняска.

Мужчину сопроводили в гостиницу.

Парень с девушкой поднялись на кресельном подъемнике и не вернулись

Второй вызов поступил около 17: 25.

После исчезновения парня и девушки, тревогу забили их друзья. Отдыхающие сообщили, что пара поднялась на кресельном подъемнике "Вершина Карпат" и не вернулась вниз.

Телефонной связи со сноубордистами не было, поскольку девушка оставила телефон в гостинице, а у ее спутника гаджет разрядился.

Спасатели нашли туристов в 22:05 в районе урочища Грегулец. Их доставили в поселок городского типа Ясиня, откуда они самостоятельно отправились к своему отелю.

Следующие два сообщения поступили с разницей в 10 минут

Харьковчанин в 18: 05 позвонил спасателям и сообщил, что заблудился.

Сотрудники ГСЧС отправились на его спасение, поддерживая связь с 28-летним мужчиной.

Спасатели в 20: 20 установили место нахождения жителя Харькова и вывели его к подъемнику.

Сноубордист сам вернулся к месту жительства.

Что известно о втором случае

В районе долины Драгобрат во время катания на сноуборде заблудился 35-летний одессит.

После исчезновения жителя Одессы тревогу забили его друзья. С туристом связь то появлялась, то исчезала.

Спасатели нашли мужчину в 19:20 в районе долины Крачуняска.

Сотрудники ГСЧС сопроводили мужчину к временному месту жительства.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Из-за снегопадов и метелей в Карпатах в первые дни февраля существует опасность схода лавин.

На Ивано-Франковщине и Закарпатье установлен 3-й уровень опасности. В горах Львовской области синоптики прогнозируют умеренную снеголавинную опасность 2-го уровня.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала