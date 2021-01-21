Сразу в двух областях Украины 21 января ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы.

Снегопады и метели на высокогорье представляют прямую угрозу для жизни и здоровья путешественников. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Снеголавинная опасность

Спасатели предупредили о третьем уровне опасности на Закарпатье и Прикарпатье.

По прогнозам Укргидрометцентра, 21 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность,

– отметили в ГСЧС.

Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала