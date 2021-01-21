В Карпатах сохраняется угроза схода лавин: спасатели предупредили туристов
Сразу в двух областях Украины 21 января ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы.
Снегопады и метели на высокогорье представляют прямую угрозу для жизни и здоровья путешественников. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
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Снеголавинная опасность
Спасатели предупредили о третьем уровне опасности на Закарпатье и Прикарпатье.
По прогнозам Укргидрометцентра, 21 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность,
– отметили в ГСЧС.
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