Утром 19 марта на горе Поп Иван Черногорский настоящая зима – мороз, падает снег и ограниченная видимость. Кроме того, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

В украинских Карпатах все еще царит зима, возможно дальнейшее ухудшение погоды.

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Ситуация на горе Поп Иван

В фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что по состоянию на 07:45 19 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров.

Кроме того, там падает мелкий снег, а также дует северо-западный ветер, который разгоняется до 5 – 6 метров в секунду. Температура воздуха составляет -12 градусов.

Что прогнозируют синоптики

Укргидрометцентр информирует о сохранении 19 марта в Карпатах значительной снеголавинной опасности (3 уровень).

Где советуют быть осторожными:

в среднегорье Львовской области,

в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.



Где 19 марта будет угроза схода лавин / Скриншот из сайта Укргидрометцентра

Обратите внимание! 19 марта синоптики прогнозируют во всех областях Украины осадки – мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +8 градусов.



Как спастись во время схода лавин / Инфографика 24 канала