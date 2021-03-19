В Карпатах угроза лавин, а на горе Поп Иван – снег, мороз и плохая видимость
Утром 19 марта на горе Поп Иван Черногорский настоящая зима – мороз, падает снег и ограниченная видимость. Кроме того, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.
Источник:24 канал
В украинских Карпатах все еще царит зима, возможно дальнейшее ухудшение погоды.
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Ситуация на горе Поп Иван
В фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что по состоянию на 07:45 19 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров.
Кроме того, там падает мелкий снег, а также дует северо-западный ветер, который разгоняется до 5 – 6 метров в секунду. Температура воздуха составляет -12 градусов.
Что прогнозируют синоптики
Укргидрометцентр информирует о сохранении 19 марта в Карпатах значительной снеголавинной опасности (3 уровень).
Где советуют быть осторожными:
- в среднегорье Львовской области,
- в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Где 19 марта будет угроза схода лавин / Скриншот из сайта Укргидрометцентра
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