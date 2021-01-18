В Карпатах сохраняется угроза схода лавин
В Карпатах 18 января 2021 года подниматься в горы опасно. Спасатели предупреждают о возможности схода лавин.
Ситуация в Карпатах
На Закарпатье содержится снеголавинная опасность 3-го уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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По прогнозам Укргидрометцентра, 18 января, в связи с содержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области содержится значительная снеголавинная опасность,
– рассказали спасатели.
Кстати, 16 января высота снежного покрова в Карпатах местами достигла 96 сантиметров. Больше всего снега выпало на снеголавинной станции "Пожижевская".
Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала
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