На Закарпатье содержится снеголавинная опасность 3-го уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По прогнозам Укргидрометцентра, 18 января, в связи с содержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области содержится значительная снеголавинная опасность,

– рассказали спасатели.

Кстати, 16 января высота снежного покрова в Карпатах местами достигла 96 сантиметров. Больше всего снега выпало на снеголавинной станции "Пожижевская".

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют сильные морозы и снегопады минимум до 20 января. К тому времени туристов просят воздержаться от походов в горы.

Кстати, недавно спасатели 2 дня искали львовянина, который в сильный мороз заблудился в горах. Обессиленного туриста нашли уже на территории Румынии.