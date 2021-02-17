В Карпатах 4 сутки ищут туриста: существует опасность схода лавин
В Карпатах спасатели 4 день ищут туриста из Киева, который 13 февраля заблудился на горе Гемба. Поиски мужчины усложняет опасность схода лавин.
Источник:ГСЧС
Работники ГСЧС возобновили поиски в среду, 17 февраля, в 06:00 утра. Телефонной связи с 40-летним киевлянином нет.
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Восемь отделений ГСЧС ищут мужчину
Спасатели в течение 4 суток прочесали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас они обследуют местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.
Работникам ГСЧС также помогают волонтеры и лесники. К работам привлечены 47 человек и 10 единиц техники.
В Карпатах 17 февраля ищут туриста / Фото ГСЧС
К поискам 16 февраля привлекали авиацию
Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС Украины.
Для поисков туриста подняли авиацию: смотрите видео
Снеголавинная опасность в горах
На высокогорье в Закарпатье и в горах Львовской области 17 февраля существует угроза схода снежных лавин.
В ГСЧС сообщают о том, что объявлен 3 уровень опасности.
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
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