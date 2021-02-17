В Карпатах спасатели 4 день ищут туриста из Киева, который 13 февраля заблудился на горе Гемба. Поиски мужчины усложняет опасность схода лавин.

Работники ГСЧС возобновили поиски в среду, 17 февраля, в 06:00 утра. Телефонной связи с 40-летним киевлянином нет.

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Восемь отделений ГСЧС ищут мужчину

Спасатели в течение 4 суток прочесали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас они обследуют местность на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

Работникам ГСЧС также помогают волонтеры и лесники. К работам привлечены 47 человек и 10 единиц техники.



В Карпатах 17 февраля ищут туриста / Фото ГСЧС

К поискам 16 февраля привлекали авиацию

Спасатели подняли в воздух вертолет Super Puma от Специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Для поисков туриста подняли авиацию: смотрите видео

Обратите внимание! Товарища 40-летнего киевлянина спасатели смогли отыскать еще 14 февраля. По словам найденного лыжника, мужчины вместе сбились с дороги в районе горы Гемба. Они шли вдвоем по лесу, перекликались, а потом он перестал слышать и видеть фонарик на лбу коллеги.

Снеголавинная опасность в горах

На высокогорье в Закарпатье и в горах Львовской области 17 февраля существует угроза схода снежных лавин.

В ГСЧС сообщают о том, что объявлен 3 уровень опасности.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала

Это важно! Спасатели призывают не выходить в горы из-за ухудшения погодных условий и значительной снеголавинной опасности. Однако туристы все равно подвергают себя опасности и теряются.