22-летняя Карина Дячун, за плечами которой работа на одиозного нардепа Илью Киву, попала в скандал. Все потому, что ранее ее было осуждено за кражи. Сейчас женщина строит политическую карьеру.

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Биография Карины Дячун

Данные с сайта Полтавского райсовета, издание "Полтавищина"

Родилась 4 марта 1998 года, следовательно пока ей – 22 года.

Уроженка села Диброва Котелевского района Полтавской области.

Образование высшее, является выпускницей Харьковского университета внутренних дел.

С 2018 по 2020 год она работала в пенитенциарной системе.

Сейчас Дячун временно не работает, но развивает политическую карьеру.

Политическая карьера

В ноябре 2020 года Дячун прошла в Киевский райсовет Полтавы, однако отказалась от этого мандата. Зато выбрала мандат депутата Полтавского районного совета от ОПЗЖ.

В январе 2021 года она стала заместителем председателя Полтавского райсовета – Михаила Кононенко. После этого сетью распространилась информация о том, что Дячун была причастна к краже.

Скандал из-за кражи

7 июля 2019 года Дячун украла мобильный телефон iPhone 6 Plus с магазина Та-Da в Полтаве. Такой гаджет тогда стоил 4 100 гривен, об этом говорится в материалах судебного дела.

Впоследствии женщине позвонил знакомый милиционер и объяснил, что телефон нужно вернуть. Она так и сделала – добровольно раскаялась и не отрицала своей вины.



Что известно о краже / Скриншот

Дячун признали виновной и назначил штраф в размере 850 гривен. Кроме этого, ей пришлось компенсировать судебные издержки на экспертов – еще 628 гривен.

Секретарша Кивы

Ранее Дячун работала секретаршей скандального нардепа Ильи Кивы. Впоследствии, комментируя информацию о краже, он защищал ее и рассказал, что именно он предложил ей баллотироваться в райсовет.

В июле 2020 года в помещение офиса ОПЗЖ в Полтаве, где работала Дячун, бросили гранату. Тогда сообщалось, что во время инцидента пострадала 22-летняя работница.