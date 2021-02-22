Карательная психиатрия была королевой среди репрессивных инструментов позднего совка. Когда расстреливать или депортировать в Сибирь не позволял статус одного из основателей ООН – коммунистическое счастье поддерживали страхом.

Источник: "конфликты" на 24 канале

Тех, кто откровенно критиковал советское устройство уже не бросали за решетку с уголовными преступниками. Новый способ расправы с инакомыслящими лежал через психиатрические диспансеры.

В первой части Выворачивало позвоночник и выламывало кости: в СССР жестоко лечили от болезни, которой не существует

Человека ломали медикаментами, а идеи за которые его отправляли на принудительное лечение высмеивались, как ненормальные. Начиная с 60-х агенты КГБ начали сажать инакомыслящих в психиатрические больницы, где условия содержания скорее напоминали колонию строгого режима. С никем не признанным диагнозом "вялотекущая шизофрения" здоровых людей пытались превратить в бесправных овощей.

"Кровь из носа пузырями, из глаз – слезы рекой"

В ход пускали мощные нейролептики, вызвавшие судороги, потерю памяти и множество других побочных эффектов. Противостоять такому давлению было бесполезно. Даже привычный метод протеста, такой как голодовка – работники психушек превращали в искусство пытки.

"Начали искусственное кормление через ноздрю. Одевали в смирительную рубашку и еще и на ноги садились, чтобы не двигался. А шланг толстый, шире, чем ноздря. Хоть убейте, не лезет! Кровь из носа пузырями, из глаз – слезы рекой. Хрящи трещат, что-то лопается, хоть волком вый. Но, где там выть, шланг в горле застрял – ни вдохнуть, ни выдохнуть", – вспомнил бывший заключенный Владимир Буковский.



Владимир Буковский / Фото Nationaal Archief NL

Плюс к зарплате за "перевоспитание"

Белый халат был форой. Следили за лечением и перевоспитанием работники комитета. За особую ревность можно было заработать +25% к и так не малой зарплате.

"Бормашина. Привязывают к креслу и сверлят здоровый зуб, пока сверло не врежется в челюсть. Затем зуб пломбируют, чтобы не оставлять следов. Любили удалять здоровые нервы. Все это делалось профессиональным дантистом в стоматологическом кабинете", – рассказывала бывшая заключенная Валерия Новодворская.



Валерия Новодворская / Фото DPA

Знаковым было и то что советская карательная психиатрия была местом сотрудничества власти и криминала. Поскольку о лечении речь не шла, а главная задача была сломать, то на роль палачей набирали зэков. Особенно из тех, кому уже и в тюрьме ничего не светило. Они не чурались самых грязных задач: от болезненных уколов, до садистских издевательств.

"Газообразный кислород подкожно. Вводили его толстой иглой под кожу ноги или лопатки. Ощущение такое, будто сдирают кожу (газ отделял ее от мышечных тканей). Возникала большая опухлость, боль исчезала в течение 2 – 3 дней. Потом опухлость рассасывалась и все начинали заново", – припомнила Новодворская.

Международный конгресс психиатров в Мехико

Первые попытки противопоставиться системе произошли в 1971 году на Международном конгрессе психиатров в Мехико. Мир должен был бы среагировать, ведь на примере немцев, которые использовали эвтаназию для расправы с политическими оппонентами, мировые представители психиатрии создали ряд документов, запрещающих использовать психиатрию в политических целях, это нарушало права человека. Ведь здорового человека лечили такими препаратами, которые запрещены для приема даже больным. После такого проблем с ментальным здоровьем было точно не избежать.

Однако все попытки бороться с медицинскими репрессиями были тщетными. Доказательств было мало, а среди стран-участников были и сателлиты СССР, которые тормозили процесс. В 1977 году попытка повторилась вновь. Новый съезд психиатров со всего мира в Гонолулу. Тема карательной психиатрии уже громко звучала с трибун. Главные тезисы:

прекратить пытать людей;

закрыть психиатрические учреждения, что нарушают права человека.

Казалось, что тема набрала обороты и международное сообщество сможет положить конец медицинским репрессиям. Создали даже специальный "комитет по расследованиям случаев злоупотреблений в психиатрии".

Практика карательной медицины била по репутации врачей не только в СССР, но и во всем мире. Ведь Москва в то время была членом Международной ассоциации психиатров, и, чтобы остановить репрессии, мир начал думать, как можно повлиять на Кремль. Единственный из возможных вариантов – исключить его из организации.

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Диссиденты, которые на собственной коже почувствовали методы лечения и профилактики советских дурдомов, начали собирать доказательства и устанавливать свои независимые экспертизы о пациентах. Большинство базы основывалось на незаконном содержании здоровых людей, которых, как оказалось, держали без срока, без приговора, но с подставным диагнозом. Это был самый легкий способ нейтрализации инакомыслящих.

На учете в советских дурдомах стояли около 5 миллионов человек. Кроме тех, кто и в самом деле имел ментальные проблемы, личные дела заводили на писателей, художников, историков, а вместе с ними в один ряд ставили алкоголиков, убийц и разных преступников. Пока они не несли угрозы для режима, их никто и не трогал. Но все изменилось в 1980 году. Как только появились доказательства того, что Советский Союз планово превращает диссидентов в растения – это стало таким репутационным пятном режима, что игнорировать его стало невозможно.

1980-й-год перемен

В 1980 году в СССР прошли XXII летние Олимпийские игры. Чтобы показать "светлую" сторону Советского Союза большинство тех, кто уже отсидел сроки, снова попали в психиатрические больницы. Изоляция "опасных элементов" дала диссидентам уникальный шанс показать миру истинное лицо карательной психиатрии в СССР.

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С начала 80-х Союз уже шатался – экономические проблемы, которые не имели сил сдержать, обложенная санкциями Москва отстреливала ослаблением контроля во всех сферах. Карательная психиатрия не была исключением. Когда в 1983 году на очередном мировом съезде психиатров в Вене Союзу поставили ультиматум – советская делегация покинула собрание.

Согласно условиям, СССР должен был:

признать использование психиатрии в политических целях;

реабилитировать пострадавших;

принять закон о психиатрической помощи;

сменить руководство советской психиатрии;

безотказно принимать инспекции от Всемирной психиатрической ассоциации.

Что произошло в конце 80-х годов – смотрите в программе.