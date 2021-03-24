В Украине предпринимателям, которые остановили работу из-за локдауна, планируют выплачивать компенсации. Вероятнее всего, ФЛП снова выплатят 8 тысяч гривен.

Правительство уже получило поручение разработать механизмы выплат компенсации предпринимателям. Власти уверяют, что поддержат местных предпринимателей из красных зон, которые вынужденно прекратят свою деятельность.

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Все понимают, как тяжело сегодня бизнесу, и президент настаивает, что сейчас, в тяжелые времена, поддержка предпринимателей недостаточная. Поэтому мы вместе с представителями местной власти должны усилить эту поддержку для упрощения жизни людей,

– сказал Андрей Ермак.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что меры будет разрабатывать центральная власть совместно с местной.

Механизм декабря 2020 года

По словам Юлии Свириденко, для поддержки предпринимателей можно использовать механизм, который уже показал эффективность в декабре 2020 года. Речь идет о карантинных выплатах с помощью "Дії".

Будет возможность подать заявку на портале "Дія" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен,

– сообщила она.

Средства из местных бюджетов

Кроме того, планируют, что местные власти добавят к сумме государственной помощи деньги из местного бюджета.

На это представители местных властей выразили поддержку. Впрочем, отметили, что ОТО имеют разные возможности и уже сформированные бюджеты.

Важно! Сейчас в красной зоне карантина 9 регионов: Одесская, Николаевская, Киевская, Сумская, Львовская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области.

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