У Зеленского рассказали о карантинных выплатах предпринимателям
В Украине предпринимателям, которые остановили работу из-за локдауна, планируют выплачивать компенсации. Вероятнее всего, ФЛП снова выплатят 8 тысяч гривен.
Источник:Офис Президента
Правительство уже получило поручение разработать механизмы выплат компенсации предпринимателям. Власти уверяют, что поддержат местных предпринимателей из красных зон, которые вынужденно прекратят свою деятельность.
Предыдущее заявление Не 8 тысяч, а средняя зарплата – в ОП рассказали о помощи ФЛП в красной зоне
Все понимают, как тяжело сегодня бизнесу, и президент настаивает, что сейчас, в тяжелые времена, поддержка предпринимателей недостаточная. Поэтому мы вместе с представителями местной власти должны усилить эту поддержку для упрощения жизни людей,
– сказал Андрей Ермак.
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что меры будет разрабатывать центральная власть совместно с местной.
Механизм декабря 2020 года
По словам Юлии Свириденко, для поддержки предпринимателей можно использовать механизм, который уже показал эффективность в декабре 2020 года. Речь идет о карантинных выплатах с помощью "Дії".
Будет возможность подать заявку на портале "Дія" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен,
– сообщила она.
Средства из местных бюджетов
Кроме того, планируют, что местные власти добавят к сумме государственной помощи деньги из местного бюджета.
На это представители местных властей выразили поддержку. Впрочем, отметили, что ОТО имеют разные возможности и уже сформированные бюджеты.
Выплаты предпринимателям во время локдауна: как это было
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал во время карантина.
- Проект предусмотрел единовременные выплаты и освобождение от уплаты аренды.
- В декабре ФЛП, которые вынуждены были прекратить свою деятельность на время локдауна в январе, получили по 8 тысяч гривен от государства.
- Осуществляли оформление и выплаты через сервис "Дія".
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