8 тысяч – это советская "уравниловка", – экономист сказал, как на самом деле надо помочь бизнесу
Президент инициировал законопроект о карантинных выплатах, чтобы помочь бизнесу в период пандемии COVID-19. Государство будет выплачивать ФЛП и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Однако это не решает проблему, действия должны быть другими.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал экономист, преподаватель "Киево-Могилянской академии" Валерий Пекар. Он добавил, что эти выплаты никак не помогают предприятиям и компаниям.
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"Это помощь не бизнесу, а людям, которые являются наемными работниками. Это такой красивый социалистический жест, который можно было бы назвать "уравниловкой" по советскому образцу, ведь говорится о том, что все получат одинаковую сумму", – сказал Пекар.
Какие действия власти должны быть
- По словам экономиста, чтобы действительно помочь бизнесу, который оказался в трудной ситуации, надо определить его. Это примерно 30 различных типов экономической деятельности, которые определили еще в 2020 году.
- Также отметил, что необходим и второй шаг. Надо назначить для этих типов предприятий налоговые, регуляторные и кредитные каникулы. Такие тройные каникулы реально могли бы помочь тем предприятиям, которые оказались в трудном положении.
Если мы выплачиваем 8 тысяч гривен официантам, поварам или продавцам – мы никоим образом не спасаем ни торговые центры, ни компании, которые являются там арендаторами,
– добавил Пекар.
Отрасль культуры не выживет без помощи, – экономист
Пекар отметил, что больше всего его беспокоит отрасль, которая точно не может выжить без помощи.
Пусть меня простят рестораторы, но они как-то справятся. Однако вся система культуры точно не выживет. В Украине много театров, музеев, галерей. Этому всему необходима помощь,
– отметил экономист.
Он добавил, что музеи – точно не основной центр скопления людей, а потому решение об их закрытии "было очень бестолковым".
Какими должны быть действия власти относительно помощи бизнесу: смотрите видео
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