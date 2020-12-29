Карантинные выплаты ФЛП: сколько людей уже подали заявления
Заявления на получение единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 ФЛП и наемных работников. Таковы данные по состоянию на 29 декабря.
Заявления еще можно подать до 31 декабря. Об этом заявил руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник, сообщает 24 канал.
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Оформить заявление можно через портал "Дия" или в мобильном приложении. К слову, больше всего заявок поступило из Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областей.
Всем ФЛП должны выплатить деньги до 8 января. По состоянию на 23 декабря Пенсионный фонд уже профинансировал 280,3 тысячи человек.
Что этому предшествовало
- В Украине ввели 3 программы выплат бизнесу, который пострадал из-за карантина.
- В частности, ФЛП и их наемным работникам пообещали выплатить по 8 тысяч гривен.
- Перед тем предприниматели выходили на протесты против локдауна. Все потому, что усиленный карантин продлится с 8 по 24 января. В этот период большинство заведений не будут работать.
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