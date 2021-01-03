В мире встретили Новый год. Ограничение – слово которым можно охарактеризовать прошедший 2020, коснулось и традиционных празднований. В Украине дороги страдают от перегрузки, поэтому в Укравтодоре решили бороться с этой проблемой. Для этого на автодорогах теперь устанавливают специальные весы.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Как мир встретил Новый 2021 год

Празднование во многих странах произошло в условиях жесткого карантина из-за пандемии COVID-19. Поэтому люди в основном оставались дома, а вот улицы мировых столиц оставались непривычно пустыми. В зависимости от ситуации с коронавирусом, страны очень отличались в формате проведения новогодних мероприятий.

Как люди по всему миру праздновали Новый год: смотрите видео

На дорогах Украины установят специальные весы

Из-за избыточного веса грузовиков автодороги разрушаются за 1 – 2 сезоны. Новейшая система Weight in Motion дает возможность взвешивать автомобили даже во время движения. Такие устройства вмонтировали в асфальт, поэтому они почти незаметны.

Как в Укравтодоре борются с перегрузкой дорог: смотрите видео

Украинца признали сильнейшим военным врачом в мире

27-летний нацгвардеец Андрей Бойко получил первенство на Кубке мира по паверлифтингу. Кроме этого, украинец установил мировой рекорд и стал сильнейшим военным врачом в мире. В своей весовой категории он собрал сумму из всех упражнений – 670 килограммов и занял 1 место.

Андрей Бойко завоевал титул сильнейшего военного врача в мире: смотрите видео

Масштабные последствия пандемии COVID-19, которые претерпел мир

За 2020 год произошло невероятное количество плохих вещей – от лесных пожаров до войн и массовых протестов, однако лейтмотивом года стал COVID-19 . Пандемия нанесла ущерб экономикам всех стран мира, унеся жизни свыше 1,5 миллиона человек.

Как COVID-19 разоблачил проблемы медицинской системы мира: смотрите видео

Что символизирует бык – символ 2021 года для украинцев

Символ 2021 года – бык, животное с особым характером. Большинство из них добрые, однако иногда быки бывают и злопамятными. Если соответствующее животное ударить – он может со временем ответить таким же ударом. По данным ученых, для украинцев бык символизирует благосостояние и богатство.

Как украинцы относятся к главному символу 2021 года – быку: смотрите видео