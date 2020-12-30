По состоянию на конец декабря 2020 года украинским банкам уже перечислили 3,2 миллиарда гривен для выплат карантинной помощи.

Кроме того, уже более 350 тысяч человек получили помощь. Им выплатили 2,8 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Актуально Фондовый рынок в период пандемии: сколько можно было заработать на акциях в 2020 году

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, в 2021 году выплаты продолжатся.

Как и обещали, все те люди, которые подали заявку на программу до 21 декабря, уже сегодня, то есть еще до Нового года, получили деньги. А это более 350 тысяч человек и свыше 2,8 млрд грн. Те же заявители, которые подавались позже, получат средства уже в новом году,

– заметил Петрашко.

Что еще сказал чиновник