Максим Степанов заявил, что формат карантина выходного дня, который действовал в Украине в конце 2020 года, позаимствовала себе Франция. В то же время он назвал карантинные мероприятия, которые действовали в Украине легче, чем в других странах.

Стратегия адаптивного карантина в Украине сработала. Такое заявление министр МОЗ сделал во время выступления в Верховной Раде.

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Карантин выходного дня

Строгий карантин в Украине действовал только весной 2020 года. По словам Степанова, это было необходимо для запуска медицинской системы. В другие периоды противоэпидемические мероприятия были в разы мягче европейских.

Некоторые страны даже позаимствовали идею, которую ввел украинский Минздрав.

Знаете ли вы, что, например, власти Франции взяли на вооружение наше решение о карантине выходного дня? Думаю, нет,

– заявил Степанов.

Напомним. Карантин выходного дня действовал в Украине с 14 по 30 ноября в субботу и воскресенье. Согласно ограничениями, на выходных могли работать только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки.

В Европе карантин был более суровым

Министр МОЗ заявил: несмотря на критику многих политиков и политиканов, в Украине не вводили слишком строгих ограничений, которые действовали на границе с лишениями прав на личное пространство.

Степанов привел пример: в Украине не действует и никогда не действовал запрет на выход из дома без уважительных причин. Такие запреты, заявил Степанов, до сих пор действуют в нескольких европейских странах.

В Украине также никогда не вводили комендантский час, потому что Минздрав его никогда не инициировал.

Смертность ниже, чем в Европе

Врачи, ученые, активисты и чиновники создали и внедрили систему, которая по словам Степанова, позволяет держать низкие показатели смертности на 1 миллион населения среди стран Европы.

36 место. То есть впереди нас 35 стран, смертность в которых превышает нашу в разы. Вдвое, втрое. Это не просто цифры, – рассказал Степанов.

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