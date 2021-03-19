Франция взяла себе на вооружение наш карантин выходного дня, – Степанов
Максим Степанов заявил, что формат карантина выходного дня, который действовал в Украине в конце 2020 года, позаимствовала себе Франция. В то же время он назвал карантинные мероприятия, которые действовали в Украине легче, чем в других странах.
Источник:24 канал
Стратегия адаптивного карантина в Украине сработала. Такое заявление министр МОЗ сделал во время выступления в Верховной Раде.
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Карантин выходного дня
Строгий карантин в Украине действовал только весной 2020 года. По словам Степанова, это было необходимо для запуска медицинской системы. В другие периоды противоэпидемические мероприятия были в разы мягче европейских.
Некоторые страны даже позаимствовали идею, которую ввел украинский Минздрав.
Знаете ли вы, что, например, власти Франции взяли на вооружение наше решение о карантине выходного дня? Думаю, нет,
– заявил Степанов.
В Европе карантин был более суровым
Министр МОЗ заявил: несмотря на критику многих политиков и политиканов, в Украине не вводили слишком строгих ограничений, которые действовали на границе с лишениями прав на личное пространство.
Степанов привел пример: в Украине не действует и никогда не действовал запрет на выход из дома без уважительных причин. Такие запреты, заявил Степанов, до сих пор действуют в нескольких европейских странах.
В Украине также никогда не вводили комендантский час, потому что Минздрав его никогда не инициировал.
Смертность ниже, чем в Европе
Врачи, ученые, активисты и чиновники создали и внедрили систему, которая по словам Степанова, позволяет держать низкие показатели смертности на 1 миллион населения среди стран Европы.
36 место. То есть впереди нас 35 стран, смертность в которых превышает нашу в разы. Вдвое, втрое. Это не просто цифры, – рассказал Степанов.
Ситуация с коронавирусом сейчас: коротко
- В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 15 850 украинцев.
- Больше всего инфицированных в Киеве – 1 210 случаев.
- Летальных случаев за 18 марта зафиксировали 262.
- С начала пандемии заболели коронавирусом 1 519 926 жителей Украины.
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