Кабинет Министров снова продолжил общенациональный карантин, введенный в Украине из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 апреля 2021 года. В то же время Украина возвращается к делению на карантинные зоны. Сейчас вся территория государства будет в желтой зоне.

В Украине в очередной раз продлили карантин. Такое решение было принято на очередном заседании Кабинета Министров 17 февраля.

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Новые карантинные правила начнут действовать с 24 февраля. Согласно им, карантин в Украине будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Что запрещено

проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек;

с участием более 20 человек; работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры в случае посещения более 1 человека на 10 квадратных метров;

в случае посещения более 1 человека на 10 квадратных метров; посещение учреждений социальной защиты, в которых есть пожилые люди;

находиться в общественных зданиях следует в масках или респираторах;

посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;

если самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения; кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 22:00 до 07:00. Однако разрешена адресная доставка и на вынос.

Справка. В течение 16 февраля в Украине подтвердили 4 286 новых заражений COVID-19. Больше всего инфицированных в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях, а также в Киеве (366). Всего с начала эпидемии заболели 1 280 904 человек. К сожалению умерли 24 689 украинцев, выздоровели – 1 128 895.

Продолжение карантина в Украине: что известно

Впервые карантин из-за коронавируса в Украине ввели в марте 2020 года. С тех пор его то усиливали, то смягчали.

Текущие ограничения введены до конца февраля 2021 года.

В Украине планируют ввести адаптивный карантин: страну снова разделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.



Какие ограничения пока действуют в Украине / Инфографика 24 канала