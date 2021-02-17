Карантин в Украине продолжили до 30 апреля
Кабинет Министров снова продолжил общенациональный карантин, введенный в Украине из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 апреля 2021 года. В то же время Украина возвращается к делению на карантинные зоны. Сейчас вся территория государства будет в желтой зоне.
Источник:24 канал
В Украине в очередной раз продлили карантин. Такое решение было принято на очередном заседании Кабинета Министров 17 февраля.
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Новые карантинные правила начнут действовать с 24 февраля. Согласно им, карантин в Украине будет действовать до 30 апреля 2021 года.
Что запрещено
- проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- работа средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры в случае посещения более 1 человека на 10 квадратных метров;
- посещение учреждений социальной защиты, в которых есть пожилые люди;
- находиться в общественных зданиях следует в масках или респираторах;
- посещения учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;
- кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 22:00 до 07:00. Однако разрешена адресная доставка и на вынос.
Продолжение карантина в Украине: что известно
- Впервые карантин из-за коронавируса в Украине ввели в марте 2020 года. С тех пор его то усиливали, то смягчали.
- Текущие ограничения введены до конца февраля 2021 года.
- В Украине планируют ввести адаптивный карантин: страну снова разделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
Какие ограничения пока действуют в Украине / Инфографика 24 канала
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