Карантин в Украине продлят до 30 апреля, – Шмыгаль
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин в Украине продолжат до 30 апреля 2021 года. И это не конечный срок.
Источник: 24 канал
Об этом глава правительства сообщил во время встречи в Европейской Бизнес-Ассоциации.
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Карантин будем продлевать до 30 апреля, но, скорее всего, это, к сожалению, – не конечная дата, когда карантин будет завершен. Он будет продолжаться в той или иной форме,
– объяснил Шмыгаль.
Однако глава Кабмина не исключает, что условия карантина в Украине могут меняться. Если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, то ограничения, соответственно, будут смягчать.
Украина вернулась к адаптивному карантину
Ранее на заседании правительства, 3 февраля, Денис Шмыгаль заявил, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Эпидемиологическая ситуация в стране позволяет снова ввести зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
Между тем, глава Минздрава Максим Степанов заверил, что динамика коронавируса в Украине – полностью контролируемая и ни один регион не соответствует показателям красной зоны.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на 4 февраля в Украине обнаружили 1 миллион 232 тысячи 246 случаев коронавируса, из них 23 229 – летальные. Выздоровели свыше 1 миллиона 55 тысяч больных. За последние сутки в стране диагностировали 5 082 новых случая коронавируса, 140 человек умерли.
Данные из фейсбука Максима Степанова.
Условия адаптивного карантина / Источник Кабинет министров Украины / Инфографика 24 канала
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