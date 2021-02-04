Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин в Украине продолжат до 30 апреля 2021 года. И это не конечный срок.

Источник: 24 канал

Об этом глава правительства сообщил во время встречи в Европейской Бизнес-Ассоциации.

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Карантин будем продлевать до 30 апреля, но, скорее всего, это, к сожалению, – не конечная дата, когда карантин будет завершен. Он будет продолжаться в той или иной форме,

– объяснил Шмыгаль.

Однако глава Кабмина не исключает, что условия карантина в Украине могут меняться. Если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, то ограничения, соответственно, будут смягчать.

Украина вернулась к адаптивному карантину

Ранее на заседании правительства, 3 февраля, Денис Шмыгаль заявил, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Эпидемиологическая ситуация в стране позволяет снова ввести зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Между тем, глава Минздрава Максим Степанов заверил, что динамика коронавируса в Украине – полностью контролируемая и ни один регион не соответствует показателям красной зоны.

Важно! Сейчас официально карантин правительством в Украине продлен до 28 февраля.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 4 февраля в Украине обнаружили 1 миллион 232 тысячи 246 случаев коронавируса, из них 23 229 – летальные. Выздоровели свыше 1 миллиона 55 тысяч больных. За последние сутки в стране диагностировали 5 082 новых случая коронавируса, 140 человек умерли.



Данные из фейсбука Максима Степанова. По состоянию на 4 февраля в Украине обнаружили 1 миллион 232 тысячи 246 случаев коронавируса, из них 23 229 – летальные. Выздоровели свыше 1 миллиона 55 тысяч больных. За последние сутки в стране диагностировали 5 082 новых случая коронавируса, 140 человек умерли.



Условия адаптивного карантина / Источник Кабинет министров Украины / Инфографика 24 канала