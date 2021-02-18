В Украине с 24 февраля начнет действовать адаптивный карантин, то есть восстановят разделение на зоны. Кроме того, в целом карантин продлили до 30 апреля.

Об этом говорится в постановлении правительства от 17 февраля. Документ обнародовали на сайте Кабинета Министров Украины. Кстати После Прикарпатья: еще одна область Украины объявила об "угрожающей ситуации" с COVID-19 Текущий карантин в Украине: детали 24 февраля вся территория Украины попадет в желтую зону карантина. В дальнейшем в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионах будут вводить зеленую, оранжевую и красную зону карантина. Правда, разделение на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше. Что разрешат Проведение матчей профессиональных спортивных клубов со зрителями при заполненности сооружений или помещений на не более чем 50%. В то же время участники соревнований должны соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические меры. Такое разрешение начнет действовать с 18 февраля. Работу заведений общественного питания в желтой зоне карантина с 7:00 до 24:00. Ранее кафе и ресторанам разрешали работать до 23 часов. Также можно будет заказать доставку или на вынос. Посещение учебных заведений группами более чем 20 человек. Посещение кинотеатров и других учреждений культуры – с наполненностью залов до 50% мест. Работу гостиниц и санаторно-курортных учреждений. Что запретят Проводить массовые мероприятия, если более чем 1 человек на 4 квадратных метрах. Работу средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей. Плановые госпитализации в больницах. Работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры – если более чем 1 посетитель на 10 квадратных метров. Посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Заметим! Находиться в общественных зданиях следует только в масках или респираторах. Карантин в Украине продлили: какие теперь будут изменения – документ Обратите внимание Адаптивный карантин: какие ограничения действуют в каждой зоне

Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала