Кабмин официально ввел в Украине новые карантинные меры
В Украине с 24 февраля начнет действовать адаптивный карантин, то есть восстановят разделение на зоны. Кроме того, в целом карантин продлили до 30 апреля.
Источник:Кабинет Министров
Об этом говорится в постановлении правительства от 17 февраля. Документ обнародовали на сайте Кабинета Министров Украины.
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Текущий карантин в Украине: детали
- 24 февраля вся территория Украины попадет в желтую зону карантина.
- В дальнейшем в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионах будут вводить зеленую, оранжевую и красную зону карантина.
- Правда, разделение на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.
Что разрешат
- Проведение матчей профессиональных спортивных клубов со зрителями при заполненности сооружений или помещений на не более чем 50%. В то же время участники соревнований должны соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические меры. Такое разрешение начнет действовать с 18 февраля.
- Работу заведений общественного питания в желтой зоне карантина с 7:00 до 24:00. Ранее кафе и ресторанам разрешали работать до 23 часов. Также можно будет заказать доставку или на вынос.
- Посещение учебных заведений группами более чем 20 человек.
- Посещение кинотеатров и других учреждений культуры – с наполненностью залов до 50% мест.
- Работу гостиниц и санаторно-курортных учреждений.
Что запретят
- Проводить массовые мероприятия, если более чем 1 человек на 4 квадратных метрах.
- Работу средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей.
- Плановые госпитализации в больницах.
- Работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры – если более чем 1 посетитель на 10 квадратных метров.
- Посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
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Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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