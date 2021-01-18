Локдаун в Украине после 24 января продолжать не планируют. Зато в Кабинете Министров заявили о намерении продлить до 31 марта адаптивный карантин.

Локдаун не продолжать

О планах продления карантина в Украине рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, необходимости продлевать усиленные карантинные мероприятия после 24 января 2021 года нет.

Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели,

– отметил Шмыгаль.

Он добавил, что здоровьем людей рисковать не стоило. Поэтому в Украине и внедрили в самый неактивный период в году самый мягкий в Европе локдаун.

Самое важное, подчеркнул глава правительства, не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля 2021 года.

Украина вернется к адаптивному карантину

Шмигаль также отметил, что 25 января Украина перейдет, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил.

Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продлим его до 31 марта тем же постановлением,

– заявил премьер.

Он уточнил, что пока нет оснований отменять адаптивный карантин, потому что болезнь не исчезла. Поэтому не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями.

Шмыгаль убежден, что карантин в 2021 году могут еще неоднократно продлевать.

Справка. С 8 по 24 января в Украине действует локдаун. Об ограничениях, нарушениях карантина и отношении к нему экспертов и украинцев читайте по ссылке.

Какие ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала