Карантин скорее всего продлят до конца марта, – Шмыгаль
Локдаун в Украине после 24 января продолжать не планируют. Зато в Кабинете Министров заявили о намерении продлить до 31 марта адаптивный карантин.
Локдаун не продолжать
О планах продления карантина в Украине рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина.
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По его словам, необходимости продлевать усиленные карантинные мероприятия после 24 января 2021 года нет.
Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели,
– отметил Шмыгаль.
Он добавил, что здоровьем людей рисковать не стоило. Поэтому в Украине и внедрили в самый неактивный период в году самый мягкий в Европе локдаун.
Самое важное, подчеркнул глава правительства, не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля 2021 года.
Украина вернется к адаптивному карантину
Шмигаль также отметил, что 25 января Украина перейдет, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил.
Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продлим его до 31 марта тем же постановлением,
– заявил премьер.
Он уточнил, что пока нет оснований отменять адаптивный карантин, потому что болезнь не исчезла. Поэтому не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями.
Шмыгаль убежден, что карантин в 2021 году могут еще неоднократно продлевать.
Какие ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала
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