Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос, как события в Нагорном Карабахе, Беларуси и Молдове повлияли на прочность России. Он убежден, что это влияние не такое сильное, как хотелось бы.

Свою позицию относительно того, как события 2020 года повлияли на позиции России, Владимир Зеленский высказал в интервью изданию The New York Times.

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По ослаблению влияния России – не знаю. Скажу вам как субъект такого конфликта, потому что я Президент Украины и вижу, что представители России есть, я вижу их присутствие,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия является субъектом как минских переговоров, так и войны на Донбассе. Пока она остается в таком статусе, значит ее ослабление не произошло.

Кроме того, глава государства прокомментировал и якобы схожие черты между войной за Нагорный Карабах и русско-украинской. Он уверен, что эти войны очень разные, ведь у украинцев и русских общее вероисповедание и даже много украинцев разговаривают на русском.

"Когда был оккупирован Донбасс, говорили, что у него забирают русский язык. Пример, который я вам привел, когда люди, говорят по-русски, защищают независимость Украины. Так как они могут забирать русский язык на Донбассе?" – заявил президент.

Как эти события могли повлиять на ослабление России

Прежде всего разберемся, о каких именно событиях идет речь:

массовые протесты в Беларуси после фальсификации результатов президентских выборов,

война в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией,

выборы президента Молдовы, где проевропейская Майя Санду победила абсолютно пророссийского Игоря Додона.

Россия имеет значительное влияние во всех этих государствах, а во второй половине 2020 года рисковала мгновенно его потерять. Впрочем, Кремль решил не применять силовой сценарий, как, например, в Грузии в 2008 году или в Украине в 2014 году.

Многие международные эксперты выразили убеждение, что это свидетельствует об ослаблении России, которое связало ей руки, а ее нейтральная позиция лишь еще больше углубит это послабление.