Диалог с Владимиром Путиным, обмен пленными – это нужный процесс. Однако это не дает результата. Единственное, на что готова пойти Россия – капитуляция всей Украины.

Такое мнение высказал экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в программе "Что это было?". Он отметил, что предлагать другие методы окончания войны на Донбассе Путину – безрезультатно.

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"Если ты стал президентом, то надо понимать, что этот процесс не дает результата. Единственное, что дает результат в разговоре с Путиным – капитуляция", - сказал Чумак.

Это единственное, на что они могут пойти – полная капитуляция Украины,

– подчеркнул экс-заместитель генпрокурора.

Однако он добавил, что капитуляция – это уже неактуально. "У нас есть красные линии, за которые мы не заступаем, а они бегают по этим красным линиям", – отметил он.

По словам Чумака, Зеленский ни в коем случае не должен садиться за отдельный стол переговоров с Путиным. "Если он хочет себя полностью закопать – пусть садится. Однако я думаю, что он не хочет этого", – подытожил он.

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