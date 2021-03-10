Единственное, что может дать результат в разговоре с Путиным – капитуляция, – Чумак
Диалог с Владимиром Путиным, обмен пленными – это нужный процесс. Однако это не дает результата. Единственное, на что готова пойти Россия – капитуляция всей Украины.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак в программе "Что это было?". Он отметил, что предлагать другие методы окончания войны на Донбассе Путину – безрезультатно.
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"Если ты стал президентом, то надо понимать, что этот процесс не дает результата. Единственное, что дает результат в разговоре с Путиным – капитуляция", - сказал Чумак.
Это единственное, на что они могут пойти – полная капитуляция Украины,
– подчеркнул экс-заместитель генпрокурора.
Однако он добавил, что капитуляция – это уже неактуально. "У нас есть красные линии, за которые мы не заступаем, а они бегают по этим красным линиям", – отметил он.
По словам Чумака, Зеленский ни в коем случае не должен садиться за отдельный стол переговоров с Путиным. "Если он хочет себя полностью закопать – пусть садится. Однако я думаю, что он не хочет этого", – подытожил он.
Встреча Зеленского с Путиным: что известно
- О необходимости встречи президентов в нормандском формате заявили еще в ноябре 2020 года в Трехсторонней контактной группе. Спикер украинской делегации Алексей Арестович сказал, что Россия не выполняет обязательства и блокирует обмен пленными, а потому необходимо встретиться.
- В то же время в Кремле тогда резко отреагировали и отрицали возможность встречи.
- 9 марта Зеленский заявил, что готовится к личной встрече с каждым лидером "нормандской четверки". Отметим, что туда входит и Путин.
- После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сам президент не исключает возможности встречи с Зеленским.
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