В Каневе сильный ветер повалил главную елку города: фото
В Каневе Черкасской области упала центральная елка. Она была установлена на Ярмарочной площади.
В результате падения праздничное дерево повредило забор, но продолжило светиться. Об этом сообщил городской глава Канева Игорь Ренькас.
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Почему елка упала
По словам главы города елка упала вследствие сильного ветра.
В 22:30 на Ярмарочной площади от сильных порывов ветра упала праздничная елка,
– отметил Ренькас.
Конструкция, состоящая из металлического каркаса и деревьев, повредила ограду, однако после падения еще мигала.
Праздничное настроение на грани
Сейчас елку уже демонтировали, обстоятельства происшествия выясняются.
В Каневе упала елка / Фото с фейсбук-страницы Игоря Ренькаса
Мэр Канева добавил: "Не буду шутить насчет локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей".
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