В Каневе Черкасской области упала центральная елка. Она была установлена на Ярмарочной площади.

В результате падения праздничное дерево повредило забор, но продолжило светиться. Об этом сообщил городской глава Канева Игорь Ренькас.

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Почему елка упала

По словам главы города елка упала вследствие сильного ветра.

В 22:30 на Ярмарочной площади от сильных порывов ветра упала праздничная елка,

– отметил Ренькас.

Конструкция, состоящая из металлического каркаса и деревьев, повредила ограду, однако после падения еще мигала.

Праздничное настроение на грани

Сейчас елку уже демонтировали, обстоятельства происшествия выясняются.



В Каневе упала елка / Фото с фейсбук-страницы Игоря Ренькаса

Мэр Канева добавил: "Не буду шутить насчет локдауна, но такая ситуация случилась в городе впервые. Просим прощения за неудобства. Надеемся, это не отразится на праздничном настроении жителей".

Отметим! На утро 8 января в результате мокрого снега и сильного ветра оставались без электроснабжения по меньшей мере 85 населенных пунктов в шести областях.