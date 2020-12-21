Кандидатуру Витренко продвигает Офис Президента, а не Коломойский, – Фесенко
Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко подал декларацию на пост замглавы Министерства энергетики. Для того, чтобы это сделать, нужно провести большую работу, а это будет очень непросто.
Витренко еще связывают с Коломойским, впрочем, прямых доказательств нет. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала рассказал, кому выгодно назначение Витренко на эту должность и кто его может продвигать.
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Почему Витренко хочет попасть в Минэнерго и при чем тут Коломойский
По его словам, Коломойскому выгодно назначение на эту должность человека, который не связан с Ахметовым. Возможно, у Витренко есть косвенные связи с Коломойским, но очевидных заявлений не было.
Кандидатуру Витренко прежде всего продвигает Офис Президента, а не Коломойский,
– объяснил Фесенко.
В то же время, как отметил эксперт, для Коломойского выгодно, что министерство выйдет из-под монопольного контроля олигарха Ахметова.
О судьбе Витренко
По его словам, дело в том, что подача декларации и претензии на то, чтобы стать заместителем министра, означает, что в случае назначения (а вероятно это произойдет), Витренко назначат исполняющим обязанности министра энергетики. Согласно законодательству, он может выполнять эти обязанности 60 дней и одновременно претендовать на то, что быть полноценным министром.
"Удастся ли это сделать – это уже вопрос. Для того, чтобы назначить Витренко министром или вице-премьером, надо будет провести активную работу с депутатами фракции. Это будет непросто сделать. Но это один из сценариев", – подчеркнул Фесенко.
К тому же специалист прогнозирует, что Витренко пытались назначить не просто министром, а первым вице-премьером.
Как Рада голосовала за назначение Витренко
- За назначение Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря. Однако его кандидатуру поддержали только 186 нардепов из 226 необходимых.
- Сам Витренко назвал это "очень полезным опытом".
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Витренко попытаются назначить на должность министра энергетики уже в январе 2021 года, так как альтернативы пока нет.
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