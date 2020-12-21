Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко подал декларацию на пост замглавы Министерства энергетики. Для того, чтобы это сделать, нужно провести большую работу, а это будет очень непросто.

Витренко еще связывают с Коломойским, впрочем, прямых доказательств нет. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала рассказал, кому выгодно назначение Витренко на эту должность и кто его может продвигать.

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Почему Витренко хочет попасть в Минэнерго и при чем тут Коломойский

По его словам, Коломойскому выгодно назначение на эту должность человека, который не связан с Ахметовым. Возможно, у Витренко есть косвенные связи с Коломойским, но очевидных заявлений не было.

Кандидатуру Витренко прежде всего продвигает Офис Президента, а не Коломойский,

– объяснил Фесенко.

В то же время, как отметил эксперт, для Коломойского выгодно, что министерство выйдет из-под монопольного контроля олигарха Ахметова.

О судьбе Витренко

По его словам, дело в том, что подача декларации и претензии на то, чтобы стать заместителем министра, означает, что в случае назначения (а вероятно это произойдет), Витренко назначат исполняющим обязанности министра энергетики. Согласно законодательству, он может выполнять эти обязанности 60 дней и одновременно претендовать на то, что быть полноценным министром.

"Удастся ли это сделать – это уже вопрос. Для того, чтобы назначить Витренко министром или вице-премьером, надо будет провести активную работу с депутатами фракции. Это будет непросто сделать. Но это один из сценариев", – подчеркнул Фесенко.

К тому же специалист прогнозирует, что Витренко пытались назначить не просто министром, а первым вице-премьером.

Внимание! На прошлой неделе парламент провалил голосование за Витренко на пост главы Минэнерго. В СМИ сообщают, что после неудачного голосования в Раде рассматривают вопрос назначения Витренко на должность исполняющего обязанности министра.

Как Рада голосовала за назначение Витренко