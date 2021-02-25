Елизавета Богуцкая убеждена, что кандидатам в народные депутаты нужно проходить психиатрическую экспертизу. Такую необходимость Богуцкая аргументирует якобы странным поведением некоторых народных избранников в Верховной Раде.

По словам нардепки от "Слуги народа" Богуцкой, чаще всего специфическое поведение некоторых нардепов проявляется во время телефонных разговоров.

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Действительно есть депутаты, на которых смотришь и впечатление такое, что еще вчера человек был в больнице, а сегодня уже в парламенте проводит какие-то сеансы одновременной игры со своими слушателями, именно когда идет сессия Верховной Рады,

– отметила Богуцкая.

Нардепа чрезвычайно смущает то, что некоторые люди начинают говорить одновременно со спикером и делают это даже громче.

Однако Богуцкая понимает: парламент не примет законопроект об обязательной психиатрической экспертизе кандидатов в нардепы

"Если он (законопроект – 24 канал) и появится, то не будет проголосован. Потому что на это будут смотреть с улыбкой, как на анекдот больше, чем на правило, которое должно быть введено", – подытожила народная избранница.

Обратите внимание! Богуцкая определенное время работала психиатром в Симферопольской областной больнице.