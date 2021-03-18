Австрийские СМИ нашли причину, почему Вена долгие годы затягивает с экстрадицией украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Как выяснилось, все из-за его связи с "Австрийской народной партией" и непосредственно канцлером Себастьяном Курцом.

К связям Дмитрия Фирташа с высшими политическими кругами Австрии журналисты пришли через два обстоятельства – место проживания олигарха и самолет, что ему опосредованно принадлежит.

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Если по поводу месту жительства, то украинец, которого австрийские СМИ называют "фаворитом Владимира Путина", проживает на вилле, принадлежащей Александру Шютцу.

Это великий австрийский бизнесмен и один из основных доноров "Австрийской народной партии". Главой последней является канцлер Австрии Курц.

Полеты на самолете Фирташа

Австрийский канцлер 4 марта отправился в Израиль, чтобы договариваться о вакцинах. Туда он полетел вместе с премьером Дании Метте Фредриксен.

Зато делегации обеих стран и журналисты полетели в Тель-Авив самолетом, принадлежащим компании Avcon Jet AG – кипрскому оффшору, связанному с Дмитрием Фирташем.

К слову, возвращаясь домой, Курц сменил самолет и присоединился к делегации, которая летела бортом, что якобы принадлежит украинскому олигарху.

Такие тесные связи с австрийскими властями журналисты связывают с тем фактом, что Вена уже много лет не может экстрадировать Дмитрия Фирташа на запросы США.

Коротко о Дмитрие Фирташе: