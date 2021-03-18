Пока Австрия не может экстрадировать Фирташа, его самолетом пользуется канцлер Курц
Австрийские СМИ нашли причину, почему Вена долгие годы затягивает с экстрадицией украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Как выяснилось, все из-за его связи с "Австрийской народной партией" и непосредственно канцлером Себастьяном Курцом.
Источник:ZackZack
К связям Дмитрия Фирташа с высшими политическими кругами Австрии журналисты пришли через два обстоятельства – место проживания олигарха и самолет, что ему опосредованно принадлежит.
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Если по поводу месту жительства, то украинец, которого австрийские СМИ называют "фаворитом Владимира Путина", проживает на вилле, принадлежащей Александру Шютцу.
Это великий австрийский бизнесмен и один из основных доноров "Австрийской народной партии". Главой последней является канцлер Австрии Курц.
Полеты на самолете Фирташа
Австрийский канцлер 4 марта отправился в Израиль, чтобы договариваться о вакцинах. Туда он полетел вместе с премьером Дании Метте Фредриксен.
Зато делегации обеих стран и журналисты полетели в Тель-Авив самолетом, принадлежащим компании Avcon Jet AG – кипрскому оффшору, связанному с Дмитрием Фирташем.
К слову, возвращаясь домой, Курц сменил самолет и присоединился к делегации, которая летела бортом, что якобы принадлежит украинскому олигарху.
Такие тесные связи с австрийскими властями журналисты связывают с тем фактом, что Вена уже много лет не может экстрадировать Дмитрия Фирташа на запросы США.
Коротко о Дмитрие Фирташе:
- Это украинский олигарх, что в конце 2020 оказался на четвертой строчке рейтинга самых богатых украинцев.
- Дмитрий Фирташ в течение многих лет проживает в Австрии, а с 2014 года США требуют от Вены экстрадировать олагирха.
- В Соединенных Штатах его обвиняют в коррупции. К слову, в 2014 году из-под ареста олигарха выпустили под рекордный для Австрии залог в 125 миллионов евро.
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