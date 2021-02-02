Каналы NewsOne, 112 и ZIK, которые принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку прекратили вещание. Это произошло после того, как СНБО ввел санкции против их владельца.

Источник: 24 канал

Под санкции, которые будут действовать 5 лет, попали 8 компаний, владеющих телеканалами Zik," 112 Украина" и NewsOne. Указ уже подписал президент.

Подробности Зеленский на 5 лет ввел санкции против Тараса Козака – соратника Медведчука

В документе говорится о том, что такие же санкции против Козака и его компаний могут ввести и на территории США, ЕС и других государств.



Каналы прекратили вещание / Фото из соцсетей



Каналы прекратили вещание / Фото из соцсетей

Справка. Речь идет о "Новом формате", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ", "112-ТВ", "Новые коммуникации", "Новости 24 часа" и "Лидер ТВ". Срок действия санкций тоже 5 лет.

Какие санкции ввели против Козака