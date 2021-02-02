Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание: фотодоказательство
Каналы NewsOne, 112 и ZIK, которые принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку прекратили вещание. Это произошло после того, как СНБО ввел санкции против их владельца.
Источник: 24 канал
Под санкции, которые будут действовать 5 лет, попали 8 компаний, владеющих телеканалами Zik," 112 Украина" и NewsOne. Указ уже подписал президент.
Подробности Зеленский на 5 лет ввел санкции против Тараса Козака – соратника Медведчука
В документе говорится о том, что такие же санкции против Козака и его компаний могут ввести и на территории США, ЕС и других государств.
Каналы прекратили вещание / Фото из соцсетей
Каналы прекратили вещание / Фото из соцсетей
Какие санкции ввели против Козака
- блокирование активов и ограничение торговых операций;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- Подробнее о других санкциях читайте по ссылке.
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