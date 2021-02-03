Отец президента Александр Зеленский прокомментировал решение сына запретить телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина". Мужчина рассказал, что смотрел раньше эти каналы, но перестал.

Источник: "Страна"

Зеленский отметил, что иногда на телеканалах информацию подают "грубо". Ему это не нравится.

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Что говорит Александр Зеленский

Однако мужчина заверил, что ничего не оценивает, ведь занимается своей работой.

Может, я предвзято говорю. Я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца 3 – 4,

– добавил отец президента.

Кроме того, мужчина заметил, что он бы тоже запретил телеканалы, если бы их риторика не соответствовала действительности.

"Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так, как его поливают, ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь.… Вот говорят, коррупция увеличилась в 6 раз. А смотришь международные результаты – на 3 ступеньки поднялась", – сказал Зеленский.

Что этому предшествовало