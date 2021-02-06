Итоги работы первых двух рабочих недель Верховной Рады в новом 2021 году поразили украинцев. Александра Дубинского из фракции исключили, каналы, ведущие подрывную деятельность в Украине, выключили, закон о референдуме приняли, а тарифы на газ снизили. Что же ждет дальше – страшно представить.

Почему медведчуковские каналы закрыли именно сейчас и чего ожидать от Верховной Рады дальше – читайте в интервью "Перекрестного допроса" с заместителем фракции "Слуга народа" Евгенией Кравчук.

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Если бы мне несколько дней назад сказали, что сразу 3 телеканала закроют, я бы сказала не выдумывайте, не может такого быть. А оказывается может. Как это стало возможным? Почему сейчас? И как надолго?

Вопрос о деятельности каналов в общественном дискурсе и среди журналистов других каналов был постоянно на повестке дня. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подавал иски, судился. Это долгий процесс, особенно, когда грамотные юристы знают, как его затянуть. Что такое вообще санкции от СНБО и указ президента? Это специальный инструмент, который потом не нуждается в решении суда. Это сразу я отвечаю на вопрос, почему вы не осудили Козака. Это разные вещи, но они не исключают друг друга. Производство есть по Козаку. И оно будет со временем доведено до подозрения и рассмотрения в суде.



Интервью с Евгенией Кравчук / Фото 24 канала

Бесспорно, решение правильное и оно очевидно законное. Но почему так долго? Почему через 2 года Зеленский все же решился?

Сейчас все мы обсуждаем, выдержат ли это решение в Верховном суде, потому что уже есть иски. Однако как раз для того, чтобы была безупречная юридическая аргументация, ей нужно было это время. Потому что СБУ собирала эти доказательства. Я не могу говорить конкретные названия компаний, это их прерогатива. Но есть такие сигналы и информация, Козак причастен к различным сделкам на территории ОРДЛО. Ранее было расследование, которое касалось его связей с временно оккупированной территорией. Но эту информацию нужно собрать и предоставить для СНБО.

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Это решение принималось на трех позициях – закона о санкциях, постановления Верховной Рады 2018 года и представления СБУ. Вот как раз в представлении СБУ есть эти юридические основания и связи, чтобы можно было доказать, что это действительно террористическая деятельность – финансирование терроризма.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала

А, может, это связано с тем, что партия Медведчука обошла партию "Слуга народа" в соцопросах и вышла на первое место?

Меня лично, как человека, который понимает информационное поле и является председателем подкомитета по вопросам информационной политики, это, конечно, беспокоило и прежде, мы обращали внимание на многочисленные нарушения. Нацсовет подавал жалобы. Но санкции это мгновенный механизм, который оспаривается уже после того, как вступает в действие, а не наоборот. Поэтому для санкций было очень важно собрать юридические доказательства.

Когда были поздравления от Петра Порошенко об этой спецоперации СБУ, то он объяснил, что в 2018 году он это не сделал, потому что были выборы. Так вот, в 2018 году я работала в медийной сфере и изнутри общалась с медийным рынком, и люди, которые работали на этих каналах, очень переживали, чтобы кто-то в эфире критиковал Петра Порошенко. Я спрашиваю, почему вы так боитесь? Они говорили, что боятся, что у них отберут лицензию. Фактически, тогда Порошенко было выгодно, что его критикуют, но был статус кво. Более того, Медведчук вырос политически и частично бизнесово при каденции прошлого президента и прошлой Верховной Рады.

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Не планируются ли эти материалы дела показать в публичной плоскости?

Я считаю, что это было бы правильно показать в публичной плоскости, но здесь СБУ должна сказать, что можно, а что нельзя показывать. Ибо очевидно, что там может быть информация, полученная от наших спецслужб, которые там находятся. Мы же не хотим их как-то раскрыть. Я была членом Временной следственной комиссии, которая касалась как раз деятельности трех каналов, и когда мы приглашали представителей СБУ на закрытые заседания, то они тогда нам говорили, что не могут предоставить нам эту информацию.

Не боятся ли они, что дело может развалиться, если все эти факты они выведут на публичную плоскость, как было с делами, которые представил Аваков?

Собственно в этом и есть опасность, что нельзя до определенного времени выводить на публичную плоскость то, что нельзя использовать процессуально. Я так понимаю эти предостережения СБУ.

Если СБУ длительное время тщательно собирала информацию о том, что Тарас Козак причастен к терроризму, то не означает ли это, что следующим шагом будет официальное обвинение, уголовное производство, возможно, задержание окружения Медведчука, его непосредственно, по делу причастности к терроризму со стороны России?

Действительно, эти процессы параллельные, но не взаимоисключеные. Я надеюсь, что в конечном итоге будет подписано подозрение и эти вещи перейдут в суды, уголовную ответственность. Когда это может произойти – не могу сказать, я не представитель ни СБУ, ни СНБО.

О деятельности Ирины Венедиктовой

Это напрямую зависит от генпрокурора Ирины Венедиктовой. Вы, как заместитель руководителя президентской фракции, довольны ее работой?

Я понимаю, что этот вопрос с подтекстом, но кроме громких дел, на которые все так ждут, есть и другие дела. Например, они накрывают постоянно конвертационные центры, расследуют коррупционные дела о десятках миллионов гривен. Поэтому сказать, что ничего не делается, все пропало, я тоже не могу. Я не из профильного комитета, поэтому бы не хотелось вдаваться в детали этого дела, но сейчас говорить, что Венедиктова не справилась и она должна покинуть пост, я не могу.

Об амбициях Дмитрия Разумкова

За санкции против Тараса Козака не проголосовали 2 человека: один член СНБО отсутствовал, а другой – спикер парламента Дмитрий Разумков. Почему он не поддержал это решение? Он не увидел достаточно оснований для блокировки, или это нежелание ссориться с президентом и быть хорошим для всех?

Справка. За санкции не голосовал министр обороны Андрей Таран. Он отсутствовал, ведь находился в рабочей командировке в Индии. Однако он заверил, что голосовал бы "за".

Я вчера (4 февраля – 24 канал) слушала в эфире другого члена СНБО, представителя Арсена Авакова. Он сказал, что ему доказательств было достаточно, поэтому я не думаю, что это причина. Такая аргументация неубедительна. Мне сложно комментировать действия другого политика. Точно могу сказать, что каждый член СНБО имеет право не согласиться с каким-то решением. Действительно, это коллегиальный орган, решение принимается большинством голосов, а вводится в действие главой СНБО – Президентом Украины, который и издает указ.

С юридической точки зрения это (отсутствие 2 голосов – 24 канал) ни на что не повлияло. Вызвало ли это вопросы внутри команды? Да, вызвало, но мы уже привыкли, что в любой момент у кого-то может быть собственное мнение.

Еще и ролик вышел в Разумкова со словами "начинаем работать". Из-за этого все как-то заговорили о его президентских амбициях.

Я уже думала, с чем это связано. Логика такова, что Дмитрий Александрович (Разумков – 24 канал) открыл публичную страницу в фейсбуке. Таким образом хочет привлечь внимание к этой странице. Довольно удачный маркетинговый ход. Я думаю, многие подписались на эту страницу.

Справка. Ролик, взорвавший сеть, Разумков опубликовал на своей странице в фейсбуке 1 февраля. На видео видно, как он едет на автомобиле в здание парламента. Далее он зашел в сессионный зал, сел на кресло и сказал: "Добрый день! Начинаем работать". Ролик можно посмотреть здесь.

Смотрите видео Дмитрия Разумкова:​

Не кажется ли вам, что таких символических самостоятельных шагов господин Разумков делает много? Они указывают на то, что, возможно, он ведет какую-то самостоятельную политическую игру, а с президентом Зеленским они уже не соратники. Здесь не только о ролике и введении санкций говорится. К примеру, его отдельная позиция по КСУ. Много таких символов, которые указывают на возможную ссору президента с председателем Рады.

Дмитрию ставили буквально 1 – 2 недели назад вопрос о том, собирается ли он куда-то. Разумков сказал, что он считает себя членом нашей команды. Надеюсь, что он сказал это искренне.

Несмотря на это, юридически и де-факто Разумков – внефракционный, как и Руслан Стефанчук, который является его первым заместителем. Однако Разумков приходит на каждое заседание нашей фракции. Мы совместно обсуждаем законопроекты, которые вносятся. Да, он чаще позволяет себе собственное мнение, чем другие члены фракции. Очевидно, статус так влияет на человека.

О назначении Юрия Витренко

Другой является также его позиция и за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

Здесь у нас другие позиции, в еще 40 – 45 человек.

Почему?

Это лучше спросить у него (Разумкова – 24 канал). Он говорил, что это связано с премией, что якобы она слишком велика для такого сложного времени. По крайней мере, он это делал публично. Он не обещал голосовать, а потом не проголосовал. Эта позиция нам была известна, когда это все происходило. По крайней мере, честно.

Кандидатуру Витренко на должность министра энергетики внесут уже в третий раз. Кажется, господин Стефанчук говорил о том, что собираются еще голосовать и привлекать к этому другие фракции. Как идет работа в этом направлении?

Я абсолютно убеждена, что без внешних голосов мы не сможем самостоятельно проголосовать кандидатуру Витренко.

Однако хватает нардепов во фракции.

В некоторых вопросах мы не можем принять решение. В большинстве вопросов мы находим консенсус.

Это связано не только с премией Витренко?

Я так понимаю, что в основном да.

Справка. Еще в 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" пообещал наградить премиями 41 сотрудника, таким образом хотели отблагодарить за вклад в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Говорилось о том, что выплатят 1% суммы выигрыша, а это значит, что Витренко претендует на получение более 4 миллионов долларов.

Возможно, у кого-то есть еще какие-то личные убеждения. Однако у нас есть небольшой резерв по сравнению со 2 разом. Достаточно много моих коллег тогда были в Страсбурге, в командировке в ПАСЕ. Дополнительные голоса мы сможем найти, но надо понимать, что это должны поддержать и другие группы и фракции.

Я голосовала дважды, готова и третий раз проголосовать.

О кандидатуре Геруса

Если не Юрий Витренко, то кто? Вы можете подтвердить или опровергнуть то, что следующей кандидатурой может быть Андрей Герус?

Я спрашивала Андрея об этом после того, как мы не проголосовали второй раз. У меня нет ощущения, что Андрей очень хочет занять эту должность.



Андрей Герус и Юрий Витренко / Коллаж 24 канала

Возможно, этого хочет президент?

Это уже вопрос к президенту. Сейчас я понимаю, что господин Витренко продолжает быть исполняющим обязанности, хотя и с очень обрезанными полномочиями. Он практически ничего не может. Он даже не голосует на заседаниях Кабинета Министров, поэтому есть вариант повторного внесения его кандидатуры. Следующая пленарная неделя будет с 15 февраля. Нужно пройти весь процесс сначала:

заседание фракции;

представление фракции;

внесение Шмыгалем;

рассмотрение комитетом;

внесение в зал.

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О тарифах на газ и исключении Александра Дубинского – читайте во второй части интервью уже скоро. Не пропустите!