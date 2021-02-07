Пророссийские каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne заблокировали в Украине. Несмотря на это, они продолжают работу и транслируют свои эфиры в интернете. В Москве 5 февраля вновь судили Алексея Навального. Из следственного изолятора уже осужденного на 3,5 года оппозиционера привезли для рассмотрения дела об оскорблении ветерана.

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Каналы Медведчука заблокировали

Заблокированные каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne не транслируют на телевидении уже несколько дней. Мир отреагировал на такой радикальный шаг Украины по-разному: США, Великобритания и Канада поддержали, а Россия, конечно, выразила соболезнования "жертвам несвободы слова". Хуже всего введение санкций восприняли нардепы от ОПЗЖ и сам Вадим Рабинович.

Что происходит с медведчуковскими каналами: смотрите видео

В Москве во второй раз судили Навального

Российского оппозиционного лидера Алексея Навального 5 февраля снова судили в Москве. Его обвиняют в клевете на ветерана. Политик просил разрешить снятие СМИ судебного заседания. На это судья ответила, что в зале полно журналистов. Однако, заметил подсудимый, ни у одного из представителей медиа камеры не было.

В чем обвиняют Навального: смотрите видео 24 канала

Философия масочного режима

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски. Местные врачи настаивают, лидеры правительств и главы государств призывают их надевать. К тому же иногда делают это довольно неожиданно.

В частности премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что ношение маски защищает других больше, чем вас самих.

Скандалы, связанные с отсутствием маски: смотрите видео

Пассивный доход в 2021 году

Эксперты рекомендуют вкладывать деньги в 2021 году сразу в несколько не связанных друг с другом финансовых инструментов. Например, можно инвестировать в акции компаний из различных секторов, например IT, медицина, автопроизводители, главное выбрать самые стабильные компании, с высоким потенциалом роста.

Как можно пассивно заработать в 2021 году: смотрите видео

Сколько стоит жилье в Польше и в Украине

Метр квадратный жилья в Варшаве стоит в среднем 2 тысячи евро – это примерно 75 тысяч гривен. В то же время в Киеве – в 2,5 раза дешевле. Украинец заплатит только 32 тысячи гривен.

По официальным данным, средний заработок поляка немного меньше, чем 5,5 тысячи злотых в месяц – это 41 тысяча гривен. В то же время украинец в среднем зарабатывает почти 12 тысяч гривен.

Кому легче приобрести жилье – поляку или украинцу: смотрите видео