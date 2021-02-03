Пророссийские телеканалы Виктора Медведчука ZIK, "112 Украина" и Newsone – под санкциями. Соответствующее решение накануне принял Совет нацбезопасности и обороны Украины по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: 24 канал

Нацсовет рассматривает деятельность этих каналов уже не первый год. Только в прошлом году "112 Украина" получил 6 предупреждений. В то же время дело Newsone о лишении лицензий уже год находится в суде. Об этом в эфире сообщила председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

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Пропагандистская деятельность каналов

По ее словам, Рада продолжает рассматривать деятельность каналов, несмотря на то, что их представители манипулируют и не впервые давят на деятельность.

Я считаю, что эти каналы проводят не журналистскую деятельность, а пропагандистскую. То, что они постоянно размахивают свободой слова якобы в свою защиту – это ужасные вещи,

– отметила Герасимюк.

Она заверила, что все действия Нацсовета относительно фиксации нарушений, особенно тяжелых (язык вражды, разжигания ненависти и тому подобное), обязывают реагировать.

Свобода слова

"Потому что свобода слова, прежде всего, это не только возможность высказываться. Это большая ответственность: о том, что ты говоришь; как это влияет на аудиторию; к чему ты ее призываешь", – отметила председатель Национального совета.

Заслон для наступления

Говорится, как отметила Герасимюк, о серьезных шагах, чтобы поставить заслон наступлениям информационных войск агрессора. Также она отметила, что Нацсовет руководствуется не законом о санкциях, а законом о телевидении и радиовещании.

Эта ситуация показывает, что нам нужно немедленно принять закон о медиа. Он бы дал нам механизмы влияния на то, что происходит в информационном эфире,

– сказала Герасимюк.

Также она добавила, что Нацсовет будет действовать в рамках своих полномочий: "мы будем рассматривать все нарушения этих и других каналов в пределах своих полномочий".

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