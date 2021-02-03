Каналы Медведчука финансирует компания из оккупированного Донбасса, – СМИ
Деньги на деятельность телеканалов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука "112", ZIK и NewsOne поступают с оккупированных территорий Украины. А именно из оккупированного Донбасса. Финансирует вещатели "Торговый дом "Донские угли".
Источник: "Украинская правда"
Об этом рассказали надежно информированные собеседники в СНБО и СБУ. Последние ссылаются на полученную от правоохранителей информацию.
Что выяснило расследование в отношении каналов Медведчука
- Должностные лица компании "Торговый дом "Донские угли" осуществляют противоправную деятельность.
- Доходы, которые они получают, частично идут на финансирование деструктивной деятельности телеканалов "112", ZIK и NewsOne.
- Последние осуществляют системную деятельность, направленную на реализацию выгодных России нарративов.
- Звучат в их эфирах суждения в контексте легализации военной агрессии на востоке Украины и легитимизации оккупации Крыма, а также дискредитации внутренней и международной политики Украины.
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