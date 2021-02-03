Деньги на деятельность телеканалов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука "112", ZIK и NewsOne поступают с оккупированных территорий Украины. А именно из оккупированного Донбасса. Финансирует вещатели "Торговый дом "Донские угли".

Источник: "Украинская правда" Об этом рассказали надежно информированные собеседники в СНБО и СБУ. Последние ссылаются на полученную от правоохранителей информацию. Что выяснило расследование в отношении каналов Медведчука Должностные лица компании "Торговый дом "Донские угли" осуществляют противоправную деятельность.

Доходы, которые они получают, частично идут на финансирование деструктивной деятельности телеканалов "112", ZIK и NewsOne.

Последние осуществляют системную деятельность, направленную на реализацию выгодных России нарративов.

Звучат в их эфирах суждения в контексте легализации военной агрессии на востоке Украины и легитимизации оккупации Крыма, а также дискредитации внутренней и международной политики Украины. Новость дополняется…