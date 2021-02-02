В канализационной трубе на Донбассе нашли арсенал оружия: фото
В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила скрытый арсенал с оружием. В частности, силовики нашли 40 снарядов к противотанковому гранатомету.
Источник: Служба безопасности Украины
Тайный арсенал оружия спрятали в канализационной трубе одного из поселков неподалеку от линии разграничения.
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На входе в трубу неизвестные установили растяжку. Ее обезвредили украинские саперы.
Вход в тайный арсенал оружия / Служба безопасности Украины
Что нашли в тайнике
- Более 40 снарядов к противотанковому гранатомету ПГ-9;
- 43 стартовые пороховые заряды ПГ-15П.
Что еще говорят силовики
- Пока неизвестно, причастны ли к арсеналу оружия российские оккупанты.
- Сейчас оружие уже изъяли из тайника. Все необходимые меры специалисты СБУ предпринимали в сотрудничестве с Национальной полицией и подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
- Правоохранители уже начали уголовное производство за незаконный склад боеприпасов.
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