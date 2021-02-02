В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила скрытый арсенал с оружием. В частности, силовики нашли 40 снарядов к противотанковому гранатомету.

Источник: Служба безопасности Украины

Тайный арсенал оружия спрятали в канализационной трубе одного из поселков неподалеку от линии разграничения.

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На входе в трубу неизвестные установили растяжку. Ее обезвредили украинские саперы.



Вход в тайный арсенал оружия / Служба безопасности Украины

Что нашли в тайнике

Более 40 снарядов к противотанковому гранатомету ПГ-9;

43 стартовые пороховые заряды ПГ-15П.

Что еще говорят силовики