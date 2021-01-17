Канал "Прямой" обвинил Нацсовет в предвзятости: в органе решительно опровергли это
Телеканал "Прямой", который неоднократно получал предупреждения от Нацсовета по телерадиовещанию, обвинил орган в предвзятости. В Нацсовете открестились от этого и заявили, что действуют исключительно в рамках закона.
Нацсовет заявил, что воспринимает это как "попытки влияния на независимый регуляторный орган". Об этом говорится в заявлении Нацсовета.
Важно Канал Медведчука NewsOne внепланово проверят из-за высокомерных высказываний об украинском языке
Детали скандала
14 января Нацсовет объявил предупреждение каналу "Прямой" из-за высказываний ведущего программы "Поярков News". Дело в том, что в эфире телеканала прозвучали оскорбительные высказывания ведущего Сергея Пояркова в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
В выпуске программы ведущий назвал Владимира Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сцикунятком" и другими подобными названиями, а его отца назвал "тупым". Полное расшифровывание есть в решении Нацсовета о назначении проверки.
В ответ на это канал "Прямой" обвинил Нацсовет в принятии решений по политическим мотивам.
Ответ Нацсовета
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что действует в рамках закона и отверг упреки в предвзятости.
Подчеркнем еще раз: Национальный совет как государственный орган действует исключительно в рамках законодательства... Есть два вида санкций, которые по закону Национальный совет налагает за определенные нарушения – штраф или предупреждение,
– отметили в заявлении.
Что известно о телеканале "Прямой"
- До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича – Александру. Когда же тот сбежал, канал "Тонис" странным образом не был конфискован в государственную собственность, а оказался в руках окружения Петра Порошенко.
- Януковичи добровольно отписали телеканал новому владельцу. Формально телеканал принадлежит Владимиру Макеенко, но практика подставных лиц в Украине существует много лет. Реальным владельцем канала "Прямой" называют Петра Порошенко и Игоря Кононенко.
- В 2017 году "Тонис" переименовали в "Прямой канал" и в него начались многомиллионные вливания денег.
- Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым".
Поделиться новостью