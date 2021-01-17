Телеканал "Прямой", который неоднократно получал предупреждения от Нацсовета по телерадиовещанию, обвинил орган в предвзятости. В Нацсовете открестились от этого и заявили, что действуют исключительно в рамках закона.

Нацсовет заявил, что воспринимает это как "попытки влияния на независимый регуляторный орган". Об этом говорится в заявлении Нацсовета.

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Детали скандала

14 января Нацсовет объявил предупреждение каналу "Прямой" из-за высказываний ведущего программы "Поярков News". Дело в том, что в эфире телеканала прозвучали оскорбительные высказывания ведущего Сергея Пояркова в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

В выпуске программы ведущий назвал Владимира Зеленского "маленьким чмом", "криворожским сцикунятком" и другими подобными названиями, а его отца назвал "тупым". Полное расшифровывание есть в решении Нацсовета о назначении проверки.

В ответ на это канал "Прямой" обвинил Нацсовет в принятии решений по политическим мотивам.

Ответ Нацсовета

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что действует в рамках закона и отверг упреки в предвзятости.

Подчеркнем еще раз: Национальный совет как государственный орган действует исключительно в рамках законодательства... Есть два вида санкций, которые по закону Национальный совет налагает за определенные нарушения – штраф или предупреждение,

– отметили в заявлении.

Что известно о телеканале "Прямой"