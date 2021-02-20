Экс-президент Украины Петр Порошенко официально приобрел телеканал "Прямой". Он заявил, что таким образом якобы защитил медиа от действий власти и Владимира Зеленского.

В свое время Порошенко на прямой вопрос о "Прямом" отвечал решительно и откровенно – он, мол, здесь ни при чем. Об этом рассказал Дмитрий Гнап в своем блоге "Право на правду".

Полный выпуск блога Секрет Полишинеля: сложные взаимоотношения Порошенко и телеканала "Прямой"

Темное происхождение денег для "Прямого"

По его словам, нынешняя власть сначала взялась за пророссийские "телепомойки" Виктора Медведчука, а дальше пообещала проверить, кто из олигархов на самом деле контролирует крупнейшие телеканалы страны.

Тогда перед Владимиром Макеенко встал бы вопрос – откуда у него деньги на содержание "Прямого",

– отметил Гнап.

И вскоре выяснилось бы, как заметил блогер, что у Макеенко просто банально нет денег для такого дорого удовольствия как телевидение. То есть эти деньги за него в телеканал вкладывал кто-то другой, гораздо влиятельнее и у них очень темное происхождение.

Справка. Юридически телеканал "Прямой" принадлежал экс-главе Киевского городского совета Владимиру Макеенко

Коррупционные схемы Порошенко

"В декларации Петра Порошенко, когда он был президентом, вы не найдете ни одной копейки, которая была бы официально потрачена на создание и поддержку "Прямого" телеканала", – также отметил Гнап. Так, сказал журналист, эти деньги, очевидно, брались из-многочисленных коррупционных схем:

из "Роттердам+", на которой потребителей электроэнергии при предыдущей власти "нагрели" на 17 миллиардов гривен;

краж в "Укроборонпроме" с помощью так называемых Свинарчуков;

на краже миллиардов банковского рефинансирования 5 лет назад, из-за чего гривна существенно "просела" и украинцы существенно обеднели.

Гнап отметил, что таких схем было немало. Поэтому можно только догадываться, откуда финансировался этот телеканал во времена предыдущего президента. А то, что он финансировался именно из коррупционных сделок, то этого не скрывали даже в окружении самого Порошенко.

Признание в годовщину Революции Достоинства

"Но главный цинизм в том, что Петр Порошенко сделал признание о своем официальном контроле над каналом именно в те дни, когда мы отмечаем годовщину Революции Достоинства и с грустью вспоминаем о кровавых событиях на Евромайдане", – также сказал Гнап.

Напомним! Канал "Прямой" до Революции Достоинства назывался телеканал "Тонис" и во времена президента Виктора Януковича принадлежал его старшему сыну – Александру.

Взаимоотношения Порошенко и телеканала "Прямой": смотрите видео