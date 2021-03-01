Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания считает, что в эфире канала "Прямой" присутствует партийная пропаганда. Кроме того, у вещателя есть серьезные проблемы с объективностью.

Об этом глава Нацсовета Ольга Герасимьюк рассказала в интервью изданию. По ее словам, "проблема телеканала – однопартийность вещания, партийная пропаганда".

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Позиция Нацсовета относительно "Прямого"

Они отстаивают странную позицию: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено – ругаться в эфире, материться, давать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию,

– заявила Герасимьюк.

И добавила, что вещатель активно практикует такую стилистику. По мнению Герасимьюк, канал выбрал роль "преследуемого", который представляет из себя жертву.

Если посчитать все "колокольчики", то мы уже должны были бы их давно "закрыть",

– уточнила Герасимьюк.

Она подчеркнула, что канал приучает своего зрителя к тому, что уровень вещания с нецензурной лексикой является нормальным.

"Но, видите ли, политическая мотивация преобладает понимание токсичности таких эфиров", – заявила Герасимьюк.

Санкции в отношении канала

Глава Нацсовета отметила, что у "Прямого" есть 1 предупреждение. Санкцию применили, потому что канал имел региональные лицензии на радио.

"Наверное, об этом никто и не слышал, которое не было запущено вовремя — нарушили сроки и доказывали нам, что оно работает. На Киевской волне они транслируют, но в эфир выходит аудиодорожка телепередач", – объяснила она.

Герасимьюк также рассказала, что сейчас санкция оспаривается в суде, как и сами назначения проверок.

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