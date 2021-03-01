Несмотря на все "колокольчики", канал "Прямой" давно стоило закрыть, – глава Нацсовета
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания считает, что в эфире канала "Прямой" присутствует партийная пропаганда. Кроме того, у вещателя есть серьезные проблемы с объективностью.
Источник:"Новое время"
Об этом глава Нацсовета Ольга Герасимьюк рассказала в интервью изданию. По ее словам, "проблема телеканала – однопартийность вещания, партийная пропаганда".
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Позиция Нацсовета относительно "Прямого"
Они отстаивают странную позицию: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено – ругаться в эфире, материться, давать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию,
– заявила Герасимьюк.
И добавила, что вещатель активно практикует такую стилистику. По мнению Герасимьюк, канал выбрал роль "преследуемого", который представляет из себя жертву.
Если посчитать все "колокольчики", то мы уже должны были бы их давно "закрыть",
– уточнила Герасимьюк.
Она подчеркнула, что канал приучает своего зрителя к тому, что уровень вещания с нецензурной лексикой является нормальным.
"Но, видите ли, политическая мотивация преобладает понимание токсичности таких эфиров", – заявила Герасимьюк.
Санкции в отношении канала
Глава Нацсовета отметила, что у "Прямого" есть 1 предупреждение. Санкцию применили, потому что канал имел региональные лицензии на радио.
"Наверное, об этом никто и не слышал, которое не было запущено вовремя — нарушили сроки и доказывали нам, что оно работает. На Киевской волне они транслируют, но в эфир выходит аудиодорожка телепередач", – объяснила она.
Герасимьюк также рассказала, что сейчас санкция оспаривается в суде, как и сами назначения проверок.
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Порошенко купил "Прямой": основное
- О том, что Порошенко купил "Прямой", стало известно 18 февраля. Он объяснил свое решение тем, что против владельца телеканала Владимира Макеенко СНБО должна принять санкции на заседании 19 февраля.
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что о таких санкциях речь не шла. В итоге их и не ввели.
- 15 февраля внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Свободы слова" сообщил, что считает, что стоит закрыть телеканалы, связанные с пятым президентом и партией "Европейская солидарность". По его мнению, они "часто действуют хуже", чем телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых ввели санкции.
- Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что каналы из "пула" Петра Порошенко выглядят очень странно в информационном пространстве Украины.
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