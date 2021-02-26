В Украине 26 февраля начал вещание телеканал "Первый независимый", учредителями которого являются сотрудники запрещенных в Украине каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина". А вот возглавил новый медведчуковский канал Павел Егорычев.

Егорычев известен тем, что является представителем медиагруппы Тараса Козака, который находится под санкциями в Украине.

Важно В эфире Лукаш и Добкин: в Украине начал вещать новый медведчуковский канал

Кто такой Павел Егорычев

Согласно данным реестра, Егорычев также является директором ООО "Новый формат ТВ" и головой в ООО "ТВ Выбор", которые входят в состав медиагруппы Козака. Эти ООО владеют лицензиями и вещают под логотипом "112 Украина".

Заметим, что бывшим руководителем и владельцем ООО "Тайм Медиа" был Роман Любицкий. По информации СМИ, журналисты запрещенных каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" выкупили у него львовский региональный канал "Первый независимый".

В то же время сам Любицкий информацию о покупке канала не подтвердил и не опроверг. Однако уточнил, что более года искал покупателей.

Что известно о "Первом независимом"

Ранее Александр Ткаченко заявил, что 100 работников каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком, создали медиахолдинг "Новости".

Журналисты выкупили львовский региональный канал "Первый независимый". Он был в собственности ООО "Тайм медиа", основателем и руководителем которого является Роман Любицкий.

Любицкий также владеет еще телеканалом НТА и медиахолдингом "Вслух". Коллектив НТА выступил с заявлением, в котором осудил действия Любицкого.

Добавим, что в начале февраля СНБО ввела санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. В тот же день телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание.



Санкции СНБО / Инфографика 24 канала