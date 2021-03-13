Канал "НАШ" вновь судится против Нацсовета по телерадиовещанию
Телеканал "НАШ" подал в Окружной административный суд Киева иск против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Это уже второй иск канала против Нацсовета.
Теперь телеканал просит признать противоправным решение Нацсовета о внеплановой проверке. Суд еще не решил, открывать ли производство по заявлению канала.
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Интересно, что и в предыдущем иске телеканал жаловался на работу Нацсовета, который назначил внеплановую проверку. Телеканал "НАШ" подал иск 28 января 2021 года, и суд начал производство по этому делу.
26 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две внеплановые безвыездные проверки телеканала "НАШ". По данным Нацсовета, во время эфиров там зафиксировали признаки языка вражды.
Что известно о канале "НАШ"
- Основателем телеканала "НАШ" является бывший нардеп Евгений Мураев, который известен своей прокремлевской позицией.
- В 2020 году канал уже штрафовал Нацсовет. К примеру, 9 января 2020 года регулятор оштрафовал канал на 105 тысяч 625 гривен. Причина – трансляция интервью бывшего премьера Украины Николая Азарова журналисту Дмитрию Гордону.
- В нем Азаров при полном невмешательстве ведущего сделал ряд антиукраинских заявлений: государственный переворот в 2014 году, приход к власти бандитов и мародеров, выгодность отделения от Украины Крыма и Донбасса, приравнивание участников Евромайдана к фашистам.
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