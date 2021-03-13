Телеканал "НАШ" подал в Окружной административный суд Киева иск против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Это уже второй иск канала против Нацсовета.

Теперь телеканал просит признать противоправным решение Нацсовета о внеплановой проверке. Суд еще не решил, открывать ли производство по заявлению канала.

Важно Гражданский конфликт: телеканал "НАШ" проверят из-за выступления Азарова

Интересно, что и в предыдущем иске телеканал жаловался на работу Нацсовета, который назначил внеплановую проверку. Телеканал "НАШ" подал иск 28 января 2021 года, и суд начал производство по этому делу.

26 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще две внеплановые безвыездные проверки телеканала "НАШ". По данным Нацсовета, во время эфиров там зафиксировали признаки языка вражды.

Обратите внимание! Телеканал "НАШ" неоднократно попадал в скандал из-за своей антиукраинской и пророссийской риторики. Именно он в 2020 году опубликовал скандальный видеоролик ко Дню Независимости. Он имеет название "Наша (не) зависимость" и создает образ негативных последствий от всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. Тогда 90,32% граждан поддержали независимость Украины.

Что известно о канале "НАШ"