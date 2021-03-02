Украинский телеканал "Дом" начал вещание на оккупированных Россией территориях
Государственный канал "Дом" с 1 марта начал вещание на оккупированных Россией территориях Украины. Посмотреть его могут как на Донбассе, так и в Крыму.
Источник:сайт канала "Дом"
"Дом" уже доступен для жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Судака, Евпатории, Симферополя и других оккупированных городов. Удалось это через улучшение технических характеристик и увеличение передатчиков.
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Канал вещает на оккупированных территориях
С 1 марта мы начали вещание через спутник Astra, а также увеличили количество передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Благодаря этому "Дом" видят почти все города временно оккупированных территорий,
– сообщил шеф-редактор телеканала "Дом" Алексей Мацука.
На сайте телеканала отметили: получают сообщения от жителей Донбасса и Крыма, которые уже могут включить этот канал у себя дома. Они отмечают: спутниковый сигнал качественный, а картинка на экранах – "великолепная".
Кроме того, благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на подконтрольной Украине территории.
Как настроить канал "Дом"
Для того, чтобы настроить телеканал "Дом" на спутнике, необходимо ввести такие базовые параметры:
- спутниковый ретранслятор – ASTRA-4A;
- орбитальная позиция – 5° в. д.;
- частота приема – 12130 МГц;
- символьная скорость – 27500 Ксимв./сек.;
- коэффициент коррекции ошибок (FEC) – ¾;
- поляризация – вертикальная;
- стандарт вещания – DVB-S, MPEG-2,
- условия распространения программ – в открытом виде.
Что известно о телеканале "Дом"
Источник: Википедия
- Начал свое вещание год назад: 1 марта 2020 года на базе государственного телеканала UATV.
- Его цель – возвращение жителей оккупированных территорий к политической, культурной и общественной жизни Украины.
- Канал транслируется в цифровом и аналоговом вещании на временно оккупированных территориях Донбасса.
- Шеф-редактор канала Алексей Мацука.
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