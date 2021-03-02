Государственный канал "Дом" с 1 марта начал вещание на оккупированных Россией территориях Украины. Посмотреть его могут как на Донбассе, так и в Крыму.

"Дом" уже доступен для жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Судака, Евпатории, Симферополя и других оккупированных городов. Удалось это через улучшение технических характеристик и увеличение передатчиков.

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Канал вещает на оккупированных территориях

С 1 марта мы начали вещание через спутник Astra, а также увеличили количество передатчиков аналогового и цифрового сигнала вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Благодаря этому "Дом" видят почти все города временно оккупированных территорий,

– сообщил шеф-редактор телеканала "Дом" Алексей Мацука.

На сайте телеканала отметили: получают сообщения от жителей Донбасса и Крыма, которые уже могут включить этот канал у себя дома. Они отмечают: спутниковый сигнал качественный, а картинка на экранах – "великолепная".

Кроме того, благодаря спутниковому вещанию телеканал теперь доступен и на подконтрольной Украине территории.

Как настроить канал "Дом"

Для того, чтобы настроить телеканал "Дом" на спутнике, необходимо ввести такие базовые параметры:

спутниковый ретранслятор – ASTRA-4A;

орбитальная позиция – 5° в. д.;

частота приема – 12130 МГц;

символьная скорость – 27500 Ксимв./сек.;

коэффициент коррекции ошибок (FEC) – ¾;

поляризация – вертикальная;

стандарт вещания – DVB-S, MPEG-2,

условия распространения программ – в открытом виде.

Что известно о телеканале "Дом"

Источник: Википедия