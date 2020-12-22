В канадском Юконе нашли мумию молодой самки волка. Она находилась в вечной мерзлоте в течение 57 тысяч лет.

В Канаде нашли мумию маленькой волчицы

Мумифицированную серую волчицу обнаружил золотоискатель во время раскопок вечной мерзлоты в канадском Юконе. Об этом сообщает Science Alert.

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По словам ученой Джули Мичен, мумия – самый полный образец волка, который когда-либо находили в ледниковый период.

Все ее мягкие ткани, ее волосы, ее кожа, даже ее маленький носик все еще там,

– отметила меченых.

Несколько типов анализов, в частности радиоуглеродное датирование, отбор образцов ДНК и измерения уровней различных изотопов кислорода, помогли узнать, когда животное умерло.

Рентгеновские снимки скелета и зубов свидетельствуют, что волчицы, которую назвали Жур, преждевременно не стало в возрасте 7 недель.



В Канаде обнаружили мумию древней волчицы / Фото Government of Yukon

Почему эта находка важна

Мумия особенно важна для исследователей, поскольку ее нашли в Северной Америке.

"Эти типы образцов могут быть достаточно распространены в Сибири, но к ним гораздо труднее добраться", – уточнила Мичен.

К останкам было гораздо проще получить доступ и изучить. Кроме того, они предоставили редкую возможность узнать о происхождении североамериканских волков.

Мичен с коллегами реконструировала митохондриальный геном Жур. Ученые обнаружили сходство как с Берингийскими волкам – вымершей группой, которая жила в древнем Юконе и на Аляске, так и с российскими серыми волками.

Чем питались древние волки

Узнали исследователи и чем питались волки ледникового периода.

Когда я смотрела на рентгеновские снимки и видела ее кишечник, это вызвало у меня волнение. Я никогда раньше не видела кишечника возрастом 57 тысяч лет,

– рассказала Мичен.

Анализ костей свидетельствует, что Жур питалась в основном рыбой.

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Что ученые не понимают

Одна из самых больших загадок – как животное мумифицировали и почему осталась только она. Исследователи предполагают, что она погибла, когда ее логово упало на нее.

Это объясняет, почему остатки хорошо сохранились, потому что они были мгновенно похоронены в холодной, сухой и герметичной среде. Однако возникает вопрос: где остальные члены ее семьи.



В вечной мерзлоте она находилась в течение 57 тысяч лет / Фото Government of Yukon