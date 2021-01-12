В Канаде бывший астронавт возглавил МИД: что о нем известно
В правительстве Джастина Трюдо 12 января объявили кадровые изменения. Министром иностранных дел Канады назначили Марка Гарно, бывшего астронавта и военного.
Он возглавлял министерство по вопросам транспорта. Об этом говорится на сайте премьера Канады, сообщает CBC.
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Среди его достижений на предыдущей должности – создание и продвижение Плана по защите океана и поддержке инициативы безопасного неба. Речь идет об улучшении безопасности полетов в зонах конфликта.
Начиная с его (Гарно – 24 канал) карьеры астронавта и продолжая работой в правительстве, министр Гарно всегда был мощным голосом Канады в мире,
- отметили в пресс-службе Трюдо.
В то же время в сообщении, размещенном на сайте премьера Канады, говорится, что министр хорошо принесет опыт, полученный во время работы с международными партнерами по расследованию катастрофы рейса МАУ PS 752.
Также в пресс-службе обратили внимание на опыт Марка Гарно как руководителя комитета кабинета по отношениям Канады и США к своему новому портфолио.
Что известно о Марке Гарно
- Назначенный глава МИД Канады – первый астронавт страны, в том числе участник 3 миссий NASA и экс-глава Канадского космического агентства.
- Марк хорошо вошел в политику с 2006 года. Он занимал должность главы министерства транспорта с конца 2015 года.
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