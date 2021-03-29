Против двух физических и четырех юридических лиц Канада ввела новые санкции. Все они связаны с оккупированным Крымом и обеспечивают в нем экономическую деятельность.

Санкции вводят запрет для лиц и компаний на торговлю активами. Лицам в Канаде и канадцам за пределами страны запретили осуществлять торговлю любым имуществом этих лиц или предоставлять им финансовые услуги.

Между тем В Кремле отреагировали на санкции против российских новостных сайтов

Почему Канада ввела санкции

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно в сопроводительном сообщении к санкциям отметил: страна продолжает призывать Россию прекратить незаконную оккупацию. Также Канада призывает прекратить террор в Крыму и отпустить политических заключенных.

Сегодняшнее объявление поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает настойчиво защищать свои права против агрессивных действий России,

– отметил Гарно.

Кто оказался в списке санкций Канады

Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;

Глава "Мостотрест" Леонид Риженкин;

ОАО "Ленпромтранспроект";

ФГУП "Крымская железная дорога";

"Крымская первая страховая компания";

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

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