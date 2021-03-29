Канада ввела новые санкции из-за оккупированного Крыма: кто попал под ограничения
Против двух физических и четырех юридических лиц Канада ввела новые санкции. Все они связаны с оккупированным Крымом и обеспечивают в нем экономическую деятельность.
Источник:сайт правительства Канады
Санкции вводят запрет для лиц и компаний на торговлю активами. Лицам в Канаде и канадцам за пределами страны запретили осуществлять торговлю любым имуществом этих лиц или предоставлять им финансовые услуги.
Между тем В Кремле отреагировали на санкции против российских новостных сайтов
Почему Канада ввела санкции
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно в сопроводительном сообщении к санкциям отметил: страна продолжает призывать Россию прекратить незаконную оккупацию. Также Канада призывает прекратить террор в Крыму и отпустить политических заключенных.
Сегодняшнее объявление поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает настойчиво защищать свои права против агрессивных действий России,
– отметил Гарно.
Кто оказался в списке санкций Канады
- Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;
- Глава "Мостотрест" Леонид Риженкин;
- ОАО "Ленпромтранспроект";
- ФГУП "Крымская железная дорога";
- "Крымская первая страховая компания";
- ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
Другие санкции Канады
- 24 марта Канада ввела другой пакет санкций. Он касается чиновников России и связан с отравлением Навального.
- В него попали 9 человек, в том числе директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
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