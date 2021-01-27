В Бабьем Яру в Киеве продолжается церемония чествования памяти жертв Холокоста. В течение часа рядом с мемориалом выступали представители различных международных организаций.

Источник: 24 канал

Спикер Еврейской общины города Киева Леонид Барац рассказал, как иудеи чествуют этот день. В частности есть обычай класть камни.

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Зажечь свечи на сутки

Ведь они, по его словам, являются вечными, в отличие от цветов. В этот день также нужно зажигать свечи. В Бабьем Яру все присутствующие сделали это у мемориала в специально установленном боксе.

В то же время те, кто смотрит онлайн-трансляцию, могут зажечь свечи у себя дома. Они должны гореть сутки.

Это – небольшой срок, но символ того, что мы помним о трагедии и не должны забыть о ней,

– отметил Барац.

Мемориальный сад памяти

Также в Киеве высадили специальный мемориальный сад памяти. Он символизирует продолжение жизни. "Нас хотели уничтожить, но мы здесь. И мы планируем, что здесь будут жить наши дети. И люди никогда больше не будут умирать только из-за того, что у них другая культура или другая вера", – сказал представитель Еврейской общины.

Он отметил, что сегодня, 27 января, посадили 7 деревьев. Они должны стать началом новой аллеи праведников.



Спикер Еврейской общины города Киева Леонид Барац / Скриншот с видео

Побороть антисемитизм

Все международные гости, которые выступили на церемонии сошлись в одном: больше никогда нельзя допустить такой страшной трагедии. В то же время говорить "Никогда снова" – недостаточно. Нужно принимать определенные меры, которые действительно будут противостоять антисемитизму в Украине:

принять закон о противодействии антисемитизму;

оформить государственное определение, что такое антисемитизм.

К сожалению, антисемитизм есть. В Украине безопаснее (находиться-24 канал), чем в Европе. За это мы можем благодарить и власть, и правоохранительные органы. Но все же есть люди, которые не хотят жить в мире: кто-то разрисовывает посольство граффити, кто-то пишет плохие слова в интернете,

- добавил Барац.

Заметим! В прошлом году в Украине 3 иудейских праздника стали государственными.

Он также отметил, что принятие иудейских праздников – государственными – это начало мира среди национальностей в Украине. "Например, мы, украинские евреи, не планируем никуда отсюда уезжать. Нам не безразлично, что будет с Украиной", – отметил спикер Еврейской общины города Киева.