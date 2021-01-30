В Каменском, что на Днепропетровщине, 30 января произошел взрыв в многоэтажке. В результате квартиры подверглись разрушениям и пострадали люди.

Источник: ГСЧС

Взрыв произошел около 11:30 в пятиэтажке.

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Причина взрыва

Когда прибыли спасатели, то предварительно установили, что в однокомнатной квартире на пятом этаже взорвалась газовоздушная смесь. Подъезд отключили от газа, точные причины взрыва устанавливаются.

В результате разрушилась стена между квартирами, а стекла в окнах и дверях разбились. Однако повреждений опорных конструкций дома нет.

Что известно о пострадавших

Из-за взрыва пострадали два человека:

мужчина 1991 года рождения из однокомнатной квартиры, где произошел взрыв,

молодой человек 2004 года рождения из соседней двухкомнатной квартиры.

Спасатели вынесли мужчину из квартиры, а подростка еще до их приезда спасли соседи. Пострадавших доставили в больницу.

К слову, для ликвидации аварии привлекли 13 спасателей и 3 единицы техники.

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Взрыв в Каменском / Фото ГСЧС

Последствия взрыва / Фото ГСЧС