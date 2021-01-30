В Каменском произошел взрыв в многоэтажке: есть пострадавшие – фото
В Каменском, что на Днепропетровщине, 30 января произошел взрыв в многоэтажке. В результате квартиры подверглись разрушениям и пострадали люди.
Источник: ГСЧС
Взрыв произошел около 11:30 в пятиэтажке.
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Причина взрыва
Когда прибыли спасатели, то предварительно установили, что в однокомнатной квартире на пятом этаже взорвалась газовоздушная смесь. Подъезд отключили от газа, точные причины взрыва устанавливаются.
В результате разрушилась стена между квартирами, а стекла в окнах и дверях разбились. Однако повреждений опорных конструкций дома нет.
Что известно о пострадавших
Из-за взрыва пострадали два человека:
- мужчина 1991 года рождения из однокомнатной квартиры, где произошел взрыв,
- молодой человек 2004 года рождения из соседней двухкомнатной квартиры.
Спасатели вынесли мужчину из квартиры, а подростка еще до их приезда спасли соседи. Пострадавших доставили в больницу.
К слову, для ликвидации аварии привлекли 13 спасателей и 3 единицы техники.
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