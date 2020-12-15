В Днепропетровской области в городе Каменское 13 декабря группа подростков пригласила в гости 17-летнего парня. Во время "гулянки" трое парней решили поиздеваться над ним, а остальные просто за этим наблюдали.

В полицию заявила мать пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

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Молодежь была довольно жестокой – юные палачи даже выложили видео издевательств в соцсетях. Полиция открыла дело по статье – истязания, совершенное группой лиц.

Как накажут юных палачей?

За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Поэтому, в случае доказательства вины подозреваемых, эти молодые люди (три человека от 15 до 20 лет) могут начать взрослую жизнь в тюремных камерах.

Лайки важнее всего

Ради лайков ребята пожертвовали "другом" и своим будущим. А во Львове и Ровно девушки погибли, когда делали селфи. Одна из них залезла на вагон товарного поезда, чтобы сделать потрясающие фотографии. Ее ударило током. Другая просто упала с высоты.