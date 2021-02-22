В Калуше Ивано-Франковской области 22 февраля на химическом заводе "Карпатнефтехим" снова зафиксировали масштабное задымление. Но ГСЧС заявляет, что чрезвычайной ситуации на предприятии нет.

Очевидцы сняли масштабное задымление утром 22 февраля. Оно было заметно на несколько километров.

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Видео инцедента появилось в фейсбуке в группе "Кольский формат" с подписью: "Что, опять?".

В управлении по чрезвычайным ситуациям ГСЧС отрицают, что на "Карпатнефтехиме" произошла авария.

Однако местные жители вызвали команду пожарных. Спасатели сообщили, что в помещении сушильной башни вспыхнули пары дихлорэтана. Это произошло во время производственного процесса. Однако чрезвычайники после ликвидации задымленности добавили, что экологии окружающей среды ничего не угрожает.

Справка: Хлористый этилен (1,2-дихлорэтан) – это бесцветная жидкость со сладковатым запахом и ярко выраженными наркотическими свойствами. Вещество обладает сильным канцерогенным действием.

Что известно о заводе Карпатнефтехим