В Калуше на заводе "Карпатнефтехим" снова вспыхнули химические испарения
В Калуше Ивано-Франковской области 22 февраля на химическом заводе "Карпатнефтехим" снова зафиксировали масштабное задымление. Но ГСЧС заявляет, что чрезвычайной ситуации на предприятии нет.
Источник:"Галка"
Очевидцы сняли масштабное задымление утром 22 февраля. Оно было заметно на несколько километров.
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Видео инцедента появилось в фейсбуке в группе "Кольский формат" с подписью: "Что, опять?".
В управлении по чрезвычайным ситуациям ГСЧС отрицают, что на "Карпатнефтехиме" произошла авария.
Однако местные жители вызвали команду пожарных. Спасатели сообщили, что в помещении сушильной башни вспыхнули пары дихлорэтана. Это произошло во время производственного процесса. Однако чрезвычайники после ликвидации задымленности добавили, что экологии окружающей среды ничего не угрожает.
Что известно о заводе Карпатнефтехим
- Завод возобновил работу в 2017 году. Перед тем он пять лет простаивал. Там, в частности, производили этилен, полиэтилен и винилхлорид. Его работу останавливали из-за неблагоприятной ситуации на рынке нефтепродуктов.
- На прошлой неделе на этом же заводе "Карпатнефтехим" произошел масштабный пожар. Его ликвидировали полсотни пожарных.
- Тогда загорелась пиролизная печь, которая является необходимой частью производственного процесса производства дихлорэтана. Горел опасный канцероген.
- Крупный пожар произошел в 2019 году на "Карпатнефтехиме" – загорелся один из цехов, где производят этилен и полиэтилен.
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