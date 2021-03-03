В Калуше школьницы в возрасте 12 и 13 лет пытались отравиться парацетамолом. Они попали в реанимацию городской детской больницы.

Одна из них учится в Калушском лицее №10, другая – в Калушском лицее имени Дмитрия Бахматюка. Об этом 3 марта во время совещания у мэра сообщила его заместитель по медицинским вопросам Наталья Кинаш.

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По словам чиновницы, чтобы не вызвать подозрения, подростки покупали таблетки парацетамола в небольшом количестве – делали это в разных аптеках города. Обе – из благополучных семей.

Важно! Народные депутаты намерены запретить продажу лекарств детям до 14 лет. 22 февраля в Верховной Раде зарегистрировали 2 таких законопроекта.

"Есть тенденция, что дети попадают под влияние соцсетей и групп. Поэтому просим родителей и педагогов обратить внимание на негативную тенденцию и говорить с детьми об онлайн-безопасности", – призвала Кинаш.

Медики уже проинформировали Службу по делам детей Калушского городского совета об обоих суицидальных случаях, которые случились накануне. Мотивы девушек пока неизвестны.

Что известно о девушках

Главный врач детской больницы Ольга Герасимчук в комментарии радио "Калуш ФМ" рассказала подробности о подростках, которых госпитализировали с отравлением.

12-летняя ученица лицея имени Бахматюка попала в больницу еще 8 февраля, она выпила 45 таблеток. Сейчас ее уже выписали домой.

13-летняя школьница Калушского лицея №10 отравилась 27 февраля, она выпила 70 таблеток. Ее состояние удовлетворительное, но пока она еще в больнице.

Что было раньше

В Украине выросло количество подростковых самоубийств, многие из таких случаев связывают с так называемыми "группами смерти" в соцсетях. Там дети получают опасные задания.

Среди них – "выпей 40 таблеток, и посмотри, что будет", который запустили в тиктоке. Из-за этого детский омбудсмен Николай Кулеба поддержал инициативу учителей о запрете этой соцсети.

Громкие случаи отравления несовершеннолетних случались, в частности, в Киеве и области, в Умани и в Сумах. К сожалению, одну из школьниц из Боярки, что возле столицы, врачам не удалось спасти.