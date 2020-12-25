Какую зарплату получила Ольга Стефанишина за 6 месяцев работы
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина за 6 месяцев работы заработала более 230 тысяч гривен. Ее средняя месячная зарплата составила примерно 38 тысяч гривен.
О том, какой была зарплата Ольги Стефанишиной в 2020 году, рассказали в Кабинете министров в ответ на запрос 24 канала.
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Зарплата Стефанишиной в 2020 году
- за июнь – 26 614 гривен;
- за июль – 38 020 гривен;
- за август – 34 647 гривен;
- за сентябрь – 44 927 гривен;
- за октябрь – 43 790 гривен;
- за ноябрь – 43 667 гривен.
Заметим, что это конечная сумма, из которой уже высчитали налоги.
Что известно об Ольге Стефанишиной
- 4 июня ее назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. За такое решение проголосовали 255 депутатов Верховной Рады.
- Стефанишина родилась 29 октября 1985 года. Училась в КНУ имени Шевченко и Одесском национальном экономическом университете. Там она получила квалификацию юриста-международника, переводчика по английскому языку, а также специалиста по финансам и кредиту.
- Согласно декларации о доходах за 2019 год, Стефанишин полностью или частично владеет тремя квартирами в Одессе и одной в Киеве.
- Имеет автомобиль Toyota RAV4 2009-го года выпуска. За прошлый год получила 800 тысяч гривен зарплаты в секретариате Кабинета Министров, другие источники доходов и счета в банках не указаны.
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