Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина за 6 месяцев работы заработала более 230 тысяч гривен. Ее средняя месячная зарплата составила примерно 38 тысяч гривен.

О том, какой была зарплата Ольги Стефанишиной в 2020 году, рассказали в Кабинете министров в ответ на запрос 24 канала.

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Зарплата Стефанишиной в 2020 году

за июнь – 26 614 гривен;

за июль – 38 020 гривен;

за август – 34 647 гривен;

за сентябрь – 44 927 гривен;

за октябрь – 43 790 гривен;

за ноябрь – 43 667 гривен.

Заметим, что это конечная сумма, из которой уже высчитали налоги.

Что известно об Ольге Стефанишиной

4 июня ее назначили вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. За такое решение проголосовали 255 депутатов Верховной Рады.

Стефанишина родилась 29 октября 1985 года. Училась в КНУ имени Шевченко и Одесском национальном экономическом университете. Там она получила квалификацию юриста-международника, переводчика по английскому языку, а также специалиста по финансам и кредиту.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Стефанишин полностью или частично владеет тремя квартирами в Одессе и одной в Киеве.

Имеет автомобиль Toyota RAV4 2009-го года выпуска. За прошлый год получила 800 тысяч гривен зарплаты в секретариате Кабинета Министров, другие источники доходов и счета в банках не указаны.

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