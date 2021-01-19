Какую зарплату должны получать государственные служащие: ответ Немчинова
В Украине государственные служащие должны получать ту заработную плату, которую государство им гарантирует. В то же время важно, чтобы ее сумма была не ниже, чем средняя по экономическим показателям.
Сейчас государственные служащие категории А "обеспечены очень хорошо". Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в интервью в программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале.
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По его словам, специалисты по реформам, которые работают в министерствах, также имеют достойную зарплату.
Немчинов отметил, что сейчас члены правительства имеют в 2 – 3 раза меньшую зарплату, чем государственные секретари Кабинета Министров.
Согласен, что это несправедливо. Эту ситуацию никак не решают с 2017 года,
– подчеркнул министр.
По его словам, в 2019 году правительство приняло систему премирования, которую достаточно жестко раскритиковали в обществе. Однако министр отметил, что тогда были хотя бы изменены должностные оклады. Как он отметил, в настоящее время вопрос о премировании не нарушают.
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Немчинов рассказал, что когда утверждали систему должностных окладов на 2021 год, то столкнулись с тем, что уровень оплаты госслужащего не может быть выше, чем за определенный период.
"Только должности категории В3, где оклады меньше, чем 2 прожиточных минимума, мы имели возможность проиндексировать", – заявил он.
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Министр также добавил, что сейчас государственные служащие в Украине, которые являются нужными специалистами на рынке труда, должны выбирать между работой в государственных органах, частных учреждениях или в международных проектах.
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