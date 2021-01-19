В Украине государственные служащие должны получать ту заработную плату, которую государство им гарантирует. В то же время важно, чтобы ее сумма была не ниже, чем средняя по экономическим показателям.

Сейчас государственные служащие категории А "обеспечены очень хорошо". Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в интервью в программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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По его словам, специалисты по реформам, которые работают в министерствах, также имеют достойную зарплату.

Справка. Категория А – это государственные служащие, которые являются руководителями центральных органов исполнительной власти или их заместителями.

Немчинов отметил, что сейчас члены правительства имеют в 2 – 3 раза меньшую зарплату, чем государственные секретари Кабинета Министров.

Согласен, что это несправедливо. Эту ситуацию никак не решают с 2017 года,

– подчеркнул министр.

По его словам, в 2019 году правительство приняло систему премирования, которую достаточно жестко раскритиковали в обществе. Однако министр отметил, что тогда были хотя бы изменены должностные оклады. Как он отметил, в настоящее время вопрос о премировании не нарушают.

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Немчинов рассказал, что когда утверждали систему должностных окладов на 2021 год, то столкнулись с тем, что уровень оплаты госслужащего не может быть выше, чем за определенный период.

"Только должности категории В3, где оклады меньше, чем 2 прожиточных минимума, мы имели возможность проиндексировать", – заявил он.

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Министр также добавил, что сейчас государственные служащие в Украине, которые являются нужными специалистами на рынке труда, должны выбирать между работой в государственных органах, частных учреждениях или в международных проектах.

Обратите внимание! Минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году не может быть меньше 2 прожиточных минимумов для должностных лиц. В частности, с 1 января размер прожиточного минимума для таких лиц установили на уровне 2 270 гривен.