Какую сумму "карантинной" помощи уже выплатили ФЛП: заявление Шмыгаля
Украина уже выплатила 3,6 миллиарда гривен помощи ФЛП и наемным работникам, деятельность которых страдает из-за карантинных ограничений. В целом для ее получения обратилось более 480 тысяч человек.
Прием соответствующих заявок от украинцев завершился 31 декабря 2020 года. Об этом Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в фейсбуке.
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По его словам, Пенсионный фонд уже профинансировал около 456 тысяч заявок.
Сейчас средства не перечислили преимущественно тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года,
– отметил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что несмотря на это все граждане таки получат обещанную помощь в течение первой половины января 2021 года.
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Шмыгаль также напомнил, что ФЛП первой группы освободили от начисления и уплаты единого социального взноса в течение 1 декабря 2020 года – 31 мая 2021 года.
Как добавил премьер-министр, пока что приоритетной политикой Кабмина является микропредпринимательство и сохранение рабочих мест.
Что этому предшествовало
- В Украине ввели 3 программы выплат бизнесу, который пострадал из-за карантинных ограничений.
- В частности, ФЛП и наемным работникам пообещали выплатить по 8 тысяч гривен помощи.
- Перед тем предприниматели выходили на массовые протесты против локдауна. Все потому, что усиленный карантин продлится с 8 по 24 января 2021 года. В этот период большинство заведений не будут работать.
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