Украинские военные получают материально-техническую помощь в рамках проектов трастовых фондов НАТО и соответствующих двусторонних программ. Например, это передача Америкой патрульных катеров типа "Айленд".

Также говорится о "Джавелин", которые украинская армия получила от американской стороны. Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Обозреватель".

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По его словам, за годы войны – с 2014 по 2020 – только от Соединенных Штатов ВСУ получили оборудование на сумму около 500 миллионов долларов.

Это:

бронированные автомобили;

современные средства связи;

радиолокационные станции;

системы контрснайперской борьбы и многое другое.



ВМС Украины ожидают получить новую партию патрульных катеров типа "Айленд" в первой половине 2021 года / Фото Википедии

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