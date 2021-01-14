Какую помощь получают украинские военные от западных партнеров: ответ Хомчака
Украинские военные получают материально-техническую помощь в рамках проектов трастовых фондов НАТО и соответствующих двусторонних программ. Например, это передача Америкой патрульных катеров типа "Айленд".
Также говорится о "Джавелин", которые украинская армия получила от американской стороны. Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Обозреватель".
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По его словам, за годы войны – с 2014 по 2020 – только от Соединенных Штатов ВСУ получили оборудование на сумму около 500 миллионов долларов.
Это:
- бронированные автомобили;
- современные средства связи;
- радиолокационные станции;
- системы контрснайперской борьбы и многое другое.
ВМС Украины ожидают получить новую партию патрульных катеров типа "Айленд" в первой половине 2021 года / Фото Википедии
США заказали для Украины партию патрульных катеров Mark VI: что известно
- Минобороны США заказало для Украины первую партию новых патрульных катеров Mark VI. Строительство 2 катеров планируют завершить уже к декабрю 2022 года.
- Стоимость морской техники составит почти 20 миллионов долларов.
- Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.
- В общем США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI.
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